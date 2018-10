Varios vecinos piden una solución a la plaga de pájaros que duermen en los árboles de la plaza del Convento

Jueves, 18 de octubre de 2018

Vecinos de la plaza del Convento Vitigudino piden una solución al problema que ocasiona la plaga de pájaros que se quedan a dormir en los árboles de este rincón de Vitigudino, un problema que se ha acentuado con el agua de estos días al convertir la plaza en una pista de patinaje debido a los excrementos. Aunque reconocen que “el Ayuntamiento la barre todos los días”, señalan que no se ha evitado que los pájaros regresen cada tarde a este lugar de dormida, lo que está afectando incluso a los árboles.

A este respecto, el alcalde de Vitigudino, Germán Vicente, reconoce que la solución no es fácil ni es un problema exclusivo de Vitigudino, pues ya se ha intentado darle solución anteriormente en otros lugares de la localidad, y lo que finalmente se ha conseguido ha sido que los pájaros se trasladen a otros puntos. “Intentaremos reducir las ramas, aunque no creo que sirva de mucho, además de llevar el problema a otro sitio, casi seguro. Si queremos tener árboles en el pueblo hay que tener un poco de paciencia. El problema es que como ha venido el tiempo, aún no se caído la hoja y por eso no se han ido a otros sitios como la torre de Telefónica”, concluía.