Podemos califica el acuerdo de presupuestos con el Gobierno socialista como “excelente para Salamanca”

Jueves, 18 de octubre de 2018

Afirma que el PP regional está al borde de un ataque de nervios “por la mediocridad de Fernández Mañueco, sustituto de Herrera”

Pablo Fernández, secretario general de Podemos Castilla y León, acompañado de la procuradora Isabel Muñoz y del secretario de Podemos en Salamanca, Ignacio Paredero, ha afirmado hoy que el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado alcanzado entre Podemos y el Gobierno del PSOE demuestra que la formación que lidera Pablo Iglesias “es decisiva y determinante para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”. Para el responsable regional de Podemos, “los más ricos pagarán más y se verán favorecidas las clases medias, a las mujeres y a los autónomos”.

Fernández ha desglosado las bondades económicas del acuerdo asegurando que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros beneficiará a 41.647 salmantinos y a 297.612 trabajadores en Castilla y León. Un incremento que ha calificado de “crucial” para garantizar una vida digna y fijar población, rechazando las declaraciones del PP nacional, Pablo Casado. “Es grave y peligroso que el PP quiera que no se suba el SMI”. Además de tildar a los populares de “antipatriotas”, señaló que es “es deleznable, vergonzoso y mezquino” que el PP no tenga problemas para regalar 60.000 millones de euros a la banca pero se resiste a la subida a 900 euros del salario mínimo para que los ciudadanos tengan una vida digna. Una posición, explicó, que deja claro para quién trabaja el PP y cuál es la prioridad de Podemos “las personas”, manifestó Fernández en una comparecencia en la que agradeció el trabajo realizado por la procuradora de Podemos por Salamanca, Isabel Muñoz, que ya ha anunciado que no repetirá en las elecciones autonómicas.

Por lo que se refiere a la subida de las pensiones, acuerdo que consideró “crucial” para mejorar la calidad de vida de los mayores, beneficiará a 611.938 pensionistas de Castilla y León, 80.232 salmantinos, que permitirá garantizar el poder adquisitivo. Asimismo, Podemos quiere la incorporación de las empleadas del hogar al régimen general que les permita asegurarse este derecho. Fernández también recordó la subida del 3% para las pensiones mínimas y no contributivas, manifestando que su objetivo es conseguir que, en ningún caso, estén por debajo del 60% del salario medio. Una medida de la que se beneficiarán 8.104 pensionistas de Salamanca y a 57.107 de la Comunidad.

El aumento del presupuesto para dependencia del 40% y mayor dotación para becas universitarias -536 millones, de los que 10 llegarán a Salamanca- son otros acuerdos a los que hizo referencia Ignacio Paredero que consideró los presupuestos como “excelentes para Salamanca tras años de crisis”. Aedmás, pidió al Ayuntamiento de la ciuda que destine el superávirt a las escuelas infantiles, también contemplado en el acuerdo entre Podemos y el Gobierno.

Sobre Fernández Mañueco: “Es un candidato a la Junta muy mediocre”

Pablo Fernández se refirió al que será candidato del PP a la Junta, aunque mostró sus dudas. Para el secretario regional de Podemos, “hay nervios en el PP de Castilla y León” porque se trata de un candidato “muy mediocre para la Junta, que baja mucho el nivel de Juan Vicente Herrera”. Además de manifestar que la corrupción “está asolando al PP en la Comunidad”, recordó que la candidatura de Mañueco se demora “más de lo previsto” porque el PP regional está “al borde de un ataque de nervios por el fin de ciclo del partido” y por la “mediocridad” del que será el sustituto de Herrera.