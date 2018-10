Una historia victoriana’, las creaciones de Cristina Toledo con imágenes de los siglos XIX y XX

Jueves, 18 de octubre de 2018

Desde este jueves al 13 de enero de 2019, en la Sala 8 del Da2 se puede visitar la muestra ‘Una historia victoriana’, de la artista Cristina Toledo, ganadora del XXII Certamen Jóvenes Pintores de la Fundación Gaceta. No obstante, la inauguración oficial será el sábado a las 12.30 horas.

El punto de partida del proyecto es un grupo de imágenes fotográficas de los últimos años del siglo XIX y principios del XX. Parto de imágenes de una época victoriana, lo que tienen en común es su aspecto narrativo, ya que, en cada momento, puedes imaginar lo que está pasando pero no sabes del todo qué es. Me parece que es evocadora porque no tenemos todas las claves para saberlas leer, es una lectura mucho más abierta para los espectadores. Mi idea es que cada uno pueda componer su propia historia”, explicaba Toledo.

La exposición se ha hecho específicamente para esta sala, “es una sería nueva que he preparado para esta ocasión”. Las fotografías son de internet y, a partir de una imagen que le llama la atención, la artista va haciendo un rastreo. De hecho, este trabajo le ha llevado un año.

Fotos de Lydia González