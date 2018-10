Elia Tralará llega a Salamanca con su espectáculo ‘Orgullo rural’

Jueves, 18 de octubre de 2018

Llega por fin a Salamanca "Orgullo rural", de Elia Tralará y Uxía López. Un espectáculo entrañable de narración oral y música en directo, lleno de humor y una pizca de nostalgia, que habla para y sobre todos aquellos que sienten el orgullo de proceder de la España más rural: un territorio ahora ya casi despoblado y olvidado... Porque pasar la infancia y la juventud pescando renacuajos, escalando las tapias de los corrales y jugando en la calle a diez grados bajo cero, imprime carácter, un carácter rural al que la narradora segoviana Elia Tralará y la multinstrumentista vallisoletana Uxía López, saben sacar partido durante los cerca de setenta minutos de sesión, en la que se intercalan elementos autobiográficos con otros que permanecen en el imaginario de varias generaciones.



"Orgullo rural" transita por recuerdos muy personales, así como por lugares comunes con los que se puede identificar todo aquel que alguna vez se haya encaramado a lo alto de una hacina de paquetes de paja o haya cantado “El jardín de la alegría” en el patio del colegio. Relatos que hablan de la niñez en un pueblo de la Meseta Castellana durante los años ochenta, entrelazados con la emoción de la música y voz de Uxía López, que despliega sobre el escenario su destreza con el acordeón, el pandero y la flauta, entre otros instrumentos, además de una sensibilidad especial a la hora de cantar.



Elia Tralará es narradora y actriz profesional, formada en la Escuela de Teatro de Mar Navarro y Andrés Hernández. Como narradora oral, trabaja para todos los públicos, desde bebés a ancianos. Desde 2008, año en que se profesionalizó, ha actuado en colegios, bibliotecas, salas de teatro, festivales nacionales e internacionales (VII Ávila de Cuento, Maratón de Cuentos de Guadalajara y Cuéntamelo - Lima, Perú -), etc. En 2016 resultó ganadora del Primer Certamen Internacional de Cuentacuentos para Adultos promovido por la Editorial ACVF. En el ámbito teatral, formó parte del elenco de la obra “George Dandin”, dirigida por Hernán Gené (Segundo Premio en el Certamen de Teatro Clásico de Moratalaz). Es productora y actriz de la obra “Un cuento para Elisa”, con la compañía “Tralará & The Phantom” y colabora como actriz y titiritera con la compañía de Teatro Sol y Tierra, especializada en títeres. Es miembro de la Asociación de profesionales de la narración oral de España (AEDA), de la Asociación madrileña de narración oral (MANO). En una vida anterior, se licenció en Ciencias de la Comunicación y ejerció de periodista durante unos cuantos años.



Mª Eugenia / Uxía López es maestra, musicóloga y acordeonista. Forma parte de la orquesta de cámara de acordeones Claroscuros, pero la mayor parte de los proyectos en los que ha participado tienen que ver con la música tradicional, la música folk y las músicas del mundo: Dulzaineros del Duero, A gramalleira, Kéltiber, Pandereteiras Erguedela, banda de gaitas Nivaria, Trifolka, Sons de Cabiella (ganadores del Concurso Internacional Folk “Escenarios Prau”), Dúo Vadis, Bardalia, Onda Calera , Uxeruco o Bailare. Ha colaborado con formaciones como Divertimento, Doctor Folk, María Salgado, Triquel, Celtas Cortos o The Taverners, entre otros. Se la puede escuchar en discos de Divertimento, Vanesa Muela, Jimenos Band, Kéltiber, Dúo Vadis, Sons de Cabiella, The Taverners y algunos más. Ha participado en numerosos festivales en España, Portugal, Francia, Bélgica, Italia o la República Checa. En 2015 coordinó el espectáculo “Manos de mujer” para el ciclo Protagonistas, organizado por la Universidad de Burgos.



Será este sábado, 20 de octubre, a las 22.30 horas, en las famosas Noches del Café Manolita, con entrada libre hasta completar aforo (se aplica sólo un suplemento de 0,70€ a las bebidas por la actuación).