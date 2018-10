El Equipo de Gobierno recuerda al PP que la Mesa de Contratación “no requiere invitación”

Miércoles, 17 de octubre de 2018

Horas después de la emisión por parte del Partido Popular de una nota de prensa en torno a la reunión en la jornada del martes de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, el Equipo de Gobierno, por medio de su portavoz, Domingo Benito, remitió un comunicado a los medios de comunicación para aclarar “dos cuestiones obvias”.

Por un lado, en torno a lo que decía en su nota el PP de que no habían sido “invitados” a la Mesa, desde el Equipo de Gobierno se recuerda a los populares que la convocatoria de apertura de sobres de una Mesa de Contratación “no requiere invitación”. En este sentido, se explica que es un “acto público”, que se convoca mediante las publicaciones en el Perfil del Contratante.

En torno a la reunión concreta del martes, Domingo Benito indica que “acudimos varias personas que no formamos parte de la misma”, incluido “un ciudadano que quería sencillamente observar cómo funcionaba” (así como dos miembros de los medios de comunicación tras ver la convocatoria en el citado Perfil).

Por otro lado, respecto a la pregunta del PP en su nota de si las deliberaciones del Equipo de Gobierno en la mesa de contratación “no las puede conocer la oposición municipal, a título de invitados”, el Equipo de Gobierno señala que no se ha deliberado nada tras la apertura de las propuestas económicas.

Según se añade, en la Mesa “lo único que debe hacer el técnico es calcular si, según los pliegos, las ofertas son o no ‘anormalmente desproporcionadas’, definición sometida a una fórmula matemática que no admite opinión alguna”. Como publicamos en la jornada del martes, en la Mesa se hizo el correspondiente cálculo, resultando que una oferta está en esa situación, con lo cual se requerirá a la empresa que la justifique. En caso de que no lo haga, la oferta será eliminada.