Protesta de los veterinarios con un encierro en la Consejería de Agricultura en Valladolid  

Miércoles, 17 de octubre de 2018

El colectivo toma esta medida por la decisión de la Junta de no incluirles en personal de administración sanitaria

Unos 200 veterinarios que estaban convocados a una conferencia en la Consejería de Agricultura y Ganadería en Valladolid decidieron en la tarde del martes permanecer encerrados en el salón de actos de este edificio ante la decisión tomada por la Junta de no incluirles en personal de administración sanitaria, han comunicado fuentes sindicales.

Según ha explicado el presidente del Sindicato de Veterinarios de Castilla y León, Juan Carlos Alonso, el encierro será de 24 horas tras la “njusta decisión” tomada por la Junta de que los veterinarios se encuadren en personal de administración especial y no sanitaria, informa https://www.oviespana.com

“valorarse”, ha explicado Alonso.

Alonso ha subrayado, además, que la edad media del colectivo es alta y la mayoría con más de 15 años de servicio y, en este contexto, ha manifestado: "La situación nos parece muy injusta y vamos a pedir una entrevista urgente con el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez".

El sindicato suspendió la conferencia del director general de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias para transformarla en un acto informativo ante, a su juicio, "los graves acontecimientos que acaban de suceder y que pone en riesgo su permanencia en la administración de la Junta".

Alonso también ha subrayado que se plantean pedir una reunión urgente de la Ejecutiva de CESM-USCAL para informar al resto de colectivos sanitarios de la repercusión que tiene no considerarles cuerpos de administración sanitaria y, además, contemplan la opción de una convocatoria de huelga general de los 2.000 sanitarios, el día 15 de noviembre.

Foto: www.oviespana.com