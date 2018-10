“El cáncer es uno y nosotros somos muchos. Con el cariño de los tuyos se sale adelante”

Viernes, 19 de octubre de 2018

Para esta profesora, el momento más duro fue cuando tuvo que mirar de frente a sus dos hijas y explicarle su enfermedad

El pasado mes de noviembre, estando en la cama, Isabel se notó un pequeño bulto en el pecho. Así empezó todo. Se dio cuenta al darse la vuelta estando tumbada, y enseguida supo que allí había algo. Tras distintas revisiones, el diagnóstico fue el menos deseado: tenía cáncer de mama. Para esta profesora de 41 años, el momento más duro fue cuando tuvo que mirar de frente a sus dos hijas y explicarle su enfermedad. “Al principio podía ocultárselo pero con los efectos de la quimioterapia en el pelo sabía que se lo tenía que decir. Primero se lo dije a la mayor haciendo alusión a las células que tenemos en el cuerpo.

Ella sabe que hay células buenas y malas, y le dije que yo tenía unas de esas malas. Su respuesta fue muy dolorosa, porque rápidamente me dijo que le dijera la verdad, que si lo que tenía era cáncer”, detalla. Con su hija pequeña, Isabel utilizó un cuento para explicarle lo que pasaba, el libro titulado ‘Mamá se va a la guerra’, un trabajo de Irene Aparici y Mónica Carretero, donde viene detallado el proceso de una forma lúdica y visual. “Se sorprendió mucho cuando lo leímos juntas y lo que más le impactó es que fuera a perder el pelo. Al principio fue duro pero ahora forma parte de la rutina en nuestra casa. Desde el principio ellas han sido quienes me han ayudado a elegir los pañuelos, y juntas nos hemos acostumbrado con mucha positividad”, relata emocionada.

Ahora, mira de frente con optimismo. Le faltan dos ciclos para acabar con la quimioterapia y después comenzará la radioterapia. Asegura que el camino no ha sido fácil, pero menos duro de lo que pensaba. En estos meses de lucha no ha parado de viajar, de salir con sus hijas y de hacer cosas que antes por su trabajo no podía. “El cáncer es uno y nosotros somos muchos. Nunca me he sentido sola, siempre he estado muy arropada y eso me ha hecho más fuerte. Hay que mandar un mensaje de tranquilidad: esto tiene cura”, concluye.