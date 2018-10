Despiece teresiano

Miércoles, 17 de octubre de 2018

ALBA DE TORMES | ¿Qué interés tenían las instituciones políticas y religiosas con poseer o exhibir una pieza carnal de la Santa Teresa?

Es evidente la existencia en esta Península al árbol autóctono como es la encina que, desde de La Orbada hacia el sur hasta Huelva y Ayamonte, cuyo fruto es la bellota materia prima para el cebado del cerdo, que una vez sacrificado, se despieza y no tiene desperdicio.

También tenemos en nuestra región Castellano Leonesa, las dehesas de ganado vacuno y un gran mercado de productos cárnicos de las distintas clases de animales y para la consecución de todo ello, no cabe duda, igualmente existen sus mataderos y salas de despiece, para la comercialización. Pues bien, no me quería referir a este sector cárnico concretamente. Tampoco quiero hacer una comparación ya que todas son odiosas; considerando una barbaridad comparar lo referido hacia los hechos en humanos que intentaré explicar.

Quería hacer un comentario a cerca de lo sucedido con nuestros santos y religiosos nacidos en esta tierra de Castilla y León; no muy lejos de aquí, en la comarca de la “Moraña” avilesa, en Fontiveros (Ávila) en 1542, nace San Juan de la Cruz. Un poco más hacia el oeste y en la misma comarca, en Goterrendura (Ávila), 28-3-1515, Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, más conocida como Santa Teresa de Jesús.

Esta niña primogénita de una familia numerosa, que sus padres veían en ella como una ayuda para sacar a sus hermanos adelante. Se da cuenta que poseía algo especial, sentimientos religiosos y místicos; junto a con su hermano seguidor, muy temprano se marchan de casa, quizá buscando algo de aquellos sentimientos; si bien regresó al cabo de un tiempo.

Contaba tan sólo doce años cuando le sorprende el fallecimiento de su madre y es aquí que le afecta profundamente y cuatro años más tarde, decide su vocación de ingresar en el convento religioso de Santa María de Gracia. Parece ser que ésta jovencita estaba avanzada en las lecturas de libros de caballerizas y otros estilos así como en la práctica de la escritura.

A los diecinueve años, profesa en el convento de La Encarnación de Ávila. Tiene varias enfermedades y se da cuenta que posiblemente estos problemas le vienen como consecuencia de ver las injusticias de la orden con las novicias y la vida contemplativa en los conventos, así como los lujos en los templos e iglesias del siglo presente XVI del Renacimiento (siglo de oro) hacia el Barroco; por lo que empieza a reivindicar y remover las normas de convivencia con las que no estaba de acuerdo.

Santa Teresa se iba rodeando de influencias y medios económicos y reforma la Constitución Carmelitana, si bien debió tener problemas con la Santa Inquisición. La andariega, forma varios conventos ya con normas nuevas impuestas por ella: Burgos, Soria, Valladolid, Medina del Campo, Salamanca, Alba de Tormes, Guadalajara, Caravaca, Sevilla, Granada; posiblemente me deje alguna por citar; a excepción de Madrid por enfermedad.

Este calificativo de andariega, le viene efectivamente por esas fundaciones y hasta bien avanzada su edad, seguía caminando firme en su fe, fuerte en sus convicciones, pues para ella la sencillez, la humildad y la desnudez en sus creaciones conventuales, era su estandarte abanderado. Así lo demuestra cuando funda en Salamanca el Colegio de San José, en la calle Crespo Rascón. Decía la Santa, “que para formar un convento, bastaba una esquila y siete monjas”. Esto es cierto ya que con unos cuadros, una silla y una máquina de coser, fue capaz de poner dicho colegio en marca.

La monja caminadora intenta crear uno convento en Tordillos y tuvo que coger las de Villadiego y se dice que en Gajates yerdió una alpargata, algo intentaría. En el último viaje de Median del Campo hacía de retiro al Convento de La Asunción de Alba de Tormes, muy enferma y en una carreta tirada por una mula, por ahí por La Nava de Sotrobal, extasiada y hambrienta con dos higos hace su alimento del día.

Fallece el 4-10-1582, enterrándola en dicho Monasterio veinticuatro horas después dado que se había puesto en marcha el calendario Gregoriano. Se presumía que el cuerpo estaba preservado para la corrupción. Los carmelitas, le piden al provincial P. J. Gracián que era gran admirador de la santa, permita abrir el ataúd; este que no había asistida a su muerte llevado por la curiosidad, a los nueve meses del entierro el 4 -7- de 1583 permite la exhumación. El cuerpo lleno de tierra que se encontraba entero y sano como si la hubieran acabado de enterrar, quitándole los vestidos, le lavaron y desprendía un maravilloso olor por todo su cuerpo.

Ante esta situación empezó “el despiece”, el P. J. Gracián inició el expolio de los restos de la Santa. Cortó la mano izquierda y la llevó al convento de los carmelitas de Lisboa que estaba recién formado; también le cortó el dedo meñique que debió llevarse consigo mismo. La exigencia de los carmelitas de llevarse a Ávila el cuerpo de la Santa, tres años después de su fallecimiento fue exhumado el 25-11-1585, y llevado sin el brazo izquierdo en compensación para el convento de Alba. Debió asentarles muy mal a los Duques de Alba que empeñaron todo su poder y el Papa Sixto V, dio las órdenes oportunas y de nuevo es exhumado su cuerpo y en carreta de mulas caminando para Alba de Tormes, donde en la actualidad reposan los restos mermados de su cuerpo. La andariega, seguía andando y como bien escribió en su libro “Las Moradas”, que “muero porque no muero”, seguía viva para dicha de algunos.

Aún nos queda otra pieza fundamental que reseñar, que también se “despiezó”. El corazón; se dice que lo extrajo del cuerpo de la Santa, una hermana lega con especial y gran impulso del Señor y sin saberlo los demás religiosos; fue armada con un cuchillo a la caja donde estaba depositado el cuerpo y con más amor que destreza abrió brecha y con valor sobrehumano extrajo la pieza privilegiada.

No puedo relatar los hechos de otras piezas de su cuerpo como un pie y parte de una mandíbula que deber estar en Roma y la mano cortada en los carmelitas de Ronda. Puedo asegurar que en varias ocasiones y sobre todo el día de la octava (día de las mozas), donde acudíamos en masa los pueblos del entorno de Alba de Tormes, a presenciar el brazo metido en un recipiente de cristal, que costaba y había que fijarse muy bien ver aquello semi-descompuesto ennegrecido. A la izquierda del Altar del Monasterio de la Asunción, se muestra a través de la artística reja de plata “El relicario” que contiene el fanal donde se venera el corazón de la Santa, el que igualmente he presenciado; eso sí, casi siempre llevaba alguna moneda como donativo.

Es decir, piezas estas que tanto la mano como el dedo, anduvieron por diversos expositores como trofeos logrados por la Santificación de una mujer ejemplar, que nos dejó un legado escrito, así como una lección de sacrificio. La autopsia confirma la Transverberación; otra fiesta más para Alba de Tormes.

Por todo esto nos preguntamos, ¿qué interés tenían las Instituciones políticas y religiosas con poseer o exhibir una pieza carnal de la Santa Teresa? No hubiera sido más justo, más humano haberla dejado en su paz descanso?, ya lo dijo ella misma, estaba dispuesta al sacrificio.

Fuente: Notas sueltas de ABC, de Sevilla. Actualizadas el 11-10-2014.

Cipriano Carabias García , 1-10-2018