II Roll Out Garage: Rock and Roll, vehículos clásicos y burlesque

La segunda edición del festival Roll Out Garage, que se celebrará durante los días 20 y 21 de octubre en The Irish Theatre de Salamanca, es un festival que persigue la divulgación y el disfrute de la cultura del Rock and Roll a través de la música. Así lo demostrarán las actuaciones de Gwen and The Sakers, Hot Clover Club, Boo Devils, La Vil Canalla, Alex 45 y David Mad Mayer y los salmantinos Rockin’ Hellfire, entre otros.

Como veis, un gran evento con un coste más que asequible, que transportará a los asistentes a los años 50 a través de la música y los vehículos americanos más clásicos de este periodo.

El festival dará comienzo el viernes 19 con la actuación programada para las 22:45 h. de los madrileños Gwen and The Sakers, seguidos por Rockin Hellfire a las 00:00 h. y los sevillanos Hot Clover Club. Además, en esta ocasión, contará con los espectáculos burlesque de Coco Demure y Miss Rudy Ruby.

Ya el sábado, desde las 12:00 h., los asistentes podrán disfrutar de los estands de ropa y complementos además del Car & Bike Show, donde se mostrarán los vehículos más icónicos americanos.

A las 13:00 h. dará comienzo una vermouth session amenizada por la música de La Vil Canalla, el grupo riojano que se está posicionando firmemente en la escena del rockabilly estatal.

A las 17:00 h. Alex 45 y David Mad Mayer ofrecerán una selección de temas en acústico y, posteriormente, llegarán las actuaciones de los madrileños The Boo Devils y la bailarina Roxi Devil.

El final de fiesta llegará en la madrugada del sábado, cuando a la 01:00 h. la DJ y cantante de Lulú and The Rockets ponga a girar sus platos en una sesión con temas seleccionados especialmente para esta ocasión.

Estas actividades, que han sido organizadas por Félix Rock and Rod Garage con el apoyo del Rock and Roll Club A-66 de Salamanca, Rocky Demon y Raúl Kurto Prods, son la manera más acertada de acercar la cultura rockabilly a todos los públicos.

Las entradas de este gran evento, que ya se ha hecho un hueco en nuestra ciudad, ya están a la venta y pueden adquirirse en: Lulú’s Vintage, peluquería D’Arty Helen, El Otro Lado Bar, The Irish Theatre y en Skinny Records (Madrid) con un precio de 8 € anticipada y 10 € en taquilla, además incluye consumición básica y la posibilidad de ganar una guitarra acústica en un sorteo muy especial.

Un festival distinto, una ocasión sin igual.