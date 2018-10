Un lateral izquierdo y un gerente, prioridades del Salamanca UDS

Martes, 16 de octubre de 2018

Una vez reestablecida la calma institucional en el Salamanca UDS, la prioridad volverá a ser lo deportivo y el primer objetivo será el fichaje de un lateral izquierdo. Así lo ha avanzado el presidente, Manuel Lovato, en la segunda entrega de la entrevista realizada por Pablo Acebo en Cope Salamanca.

En cuanto a la incorporación de un delantero, parece que habrá que esperar al mercado de invierno, ya que no hay fichas disponibles. Además, la prioridad es contratar un nuevo gerente “que no interfiera en lo deportivo”. Es decir que, tras la experiencia con Movilla, Lovato ya no quiere un director general.

La entrevista ha sido una interesante charla para aclarar muchas de las dudas sobre el proyecto del club charro que, hasta ahora, ha estado marcado por una gran opacidad. El empresario mexicano ha afirmado que la conversión en Sociedad Anónima Deportiva será una realidad en diciembre o enero y que nunca se ha planteado un acuerdo con la familia Hidalgo aunque “si llegan lo miraríamos”.

Por otra parte, ha reconocido que ha abonado algo menos de 600.000 euros para que la RFEF autorizase la denominación UD Salamanca, algo que, sin embargo, todavía no se ha hecho efectivo. Hablando de dinero, Lovato ha relatado que antes de contactar con los gestores del Salmantino sabía que el primer paso para impulsar el proyecto era adquirir el Helmántico, para lo que estaba dispuesto a gastarse 3 o 4 millones de euros, si bien, finalmente sólo tuvo que desembolsar uno, ya que no hubo más inversores interesados en esa subasta.

En cuanto a su vinculación con Agapito Iglesias matizaba que “no ha puesto dinero en el Salamanca (...) somos buenos amigos y socios en algún negocio fuera de España”. Precisamente, hablando de su trayectoria empresarial, el presidente del Salamanca explicaba que hizo su fortuna en el sector de la telefonía móvil, sobre todo a partir del producto BlackBerry en 2008, cuando gestionaba el 90% de las ventas internacionales de esta marca. “Tengo más negocios pero ese es el más importante”, añadía.

También aseguraba que no percibe rivalidad con Unionistas, ya que ambos clubes están preocupados por no bajar a 3ª, y que su responsabilidad como presidente será temporal, porque “queremos que el cargo lo ocupe alguien conocido en Salamanca, igual puede ser en dos o tres semanas”.

“Yo lo que quiero es ver fútbol y pasar un poco desapercibido, no me gusta el protagonismo y no se me da bien, he venido a ayudar a un club y a una ciudad y a disfrutar de algo que me gusta que es el fútbol”, concluía para asegurar que su objetivo es llegar a Primera División.