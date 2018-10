Ganemos recuerda al alcalde el compromiso de introducir nombres de mujeres en el callejero

Martes, 16 de octubre de 2018

Ganemos Salamanca ha recordado al equipo de Gobierno el compromiso asumido por el pleno para introducir nombres de mujeres en el callejero de la ciudad y, en este sentido, la agrupación de electores ha pedido por escrito al alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, que se adjudique el nombre de una calle, rotonda o plaza a varios colectivos y mujeres. Se trata, en concreto, de Las Trece Rosas (grupo de jóvenes fusiladas por el régimen franquista en Madrid), las Mujeres Sin Sombrero (en referencia a Las SinSombrero, artistas y pensadoras pertenecientes a la Generación del 27); Las Constituyentes (27 diputadas y senadoras que participaron en la Legislatura Constituyente); Concepción Arenal (escritora y periodista pionera del feminismo en España), y María de la O Lejárraga (escritora feminista). Junto a estos nombres, Ganemos reiteramos la solicitud presentada con anterioridad para otorgar una calle a Clara Campoamor(escritora, política y defensora de los derechos de la mujer).

Visibilizar a mujeres relevantes a través de los nombres de vías públicas salmantinas es una propuesta que Ganemos llevó al Consejo de la Mujer del Ayuntamiento, por lo que ahora exige el cumplimiento de este compromiso por parte del equipo de Gobierno. Hay que recordar, además, que el Pleno se comprometió, hace más de un año (junio de 2017) a introducir nombres de personajes femeninos en el callejero al aprobar por unanimidad, y en forma de declaración institucional, una moción del grupo granate al respecto.

“Sabemos que lo que no se nombra no existe y, aquello de lo que no se habla, se olvida, por eso es tan importante poner nombres propios de mujer a nuevas calles y edificios –artistas, científicas, juristas…-”, explica la portavoz de Ganemos Salamanca, Virginia Carrera. Por esta razón, la agrupación de electores insiste en que el Ayuntamiento debe adoptar “medidas para equilibrar la desigualdad existente en nuestra ciudad en el nombramiento de vías públicas y edificaciones que, en su mayoría, siguen dando protagonismo a los hombres”.