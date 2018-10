La Iglesia y los jóvenes

Para mayor precisión: obispos y jóvenes reunidos en el Sínodo de los Obispos en Roma con el tema de fondo de “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Aunque el Sínodo o reunión de los obispos es una institución antigua, fue revitalizada por San Pablo VI -¡qué raro me suena todavía, aunque ya lo considerara antes, digo lo de santo referido al Papa Pablo VI!- y desde 1967 hasta ahora se han celebrado 27 de estas reuniones, ordinarias unas, extraordinarias otras. Así como en un Concilio todos los obispos del mundo están invitados a participar y todos tienen obligación de hacerlo, a no ser los que estén presos en las dictaduras, que siempre las ha habido, o no puedan acudir por motivos de salud u otros problemas graves, en un Sínodo solo participan una representación de cada Conferencia Episcopal y unos pocos designados por el Papa por ser expertos en el tema de que se trate.

Este Sínodo sobre la Juventud se ha preparado con especial cuidado, pidiendo la opinión de todas las Conferencias Episcopales, que debían hacer encuestas entre los jóvenes de sus respectivos países para pulsar su opinión, insistiéndose en esta ocasión en que pudieran participar todos los jóvenes que quisieran, fueran católicos o no, enemigos de la Iglesia, indiferentes o cristianos comprometidos. Era muy importante pulsar su “estado de ánimo”, como diría el filósofo Heidegger, o sea el modo de ser, sentir, actuar y pensar de los jóvenes de todos los continentes con respecto a sí mismos, al mundo en que viven, a su situación y a cómo ellos mismos la perciben; pero también con respecto a Jesucristo, al Evangelio, a la Iglesia y a su relación con ella, fuera buena, mala, mediopensionista o indiferente. Luz y taquígrafos. Sin trampa ni cartón ni autoengaño.

Este trabajo previo de reflexión, consulta e investigación sociológica dio como resultado, como en todos los Sínodos, un “Instrumentum Laboris”, un documento para ayudar a centrar los debates en el desarrollo del Sínodo propiamente dicho.

He estado consultando un poco estos días, a ratos perdidos, ese Instrumentum Laboris y me han llamado la atención algunas cosas, como la frase inicial: “Ocuparse de los jóvenes no es una tarea facultativa para la Iglesia, más bien es una parte sustancial de su vocación y de su misión.

En el número 4 se recuerda una frase famosa del Papa Francisco: “La realidad es más importante que la idea. Se trata en el Sínodo de escuchar y mirar a los jóvenes en las condiciones reales en las que se encuentran…y reconocer en esas situaciones las llamadas del Espíritu Santo.

En el número 7 se reconoce que los jóvenes, unos mil ochocientos millones de personas entre los 16 y los 29 años, son grandes buscadores de sentido, pero que, en muchos lugares del mundo se encuentran con grandes dificultades que obstaculizan su camino hacia un desarrollo pleno y armonioso, causando vulnerabilidad y escasa autoestima. Apabulla su mera enumeración: fuertes desigualdades sociales y económicas que generan un clima de gran violencia, favorecen el narcotráfico, en sistemas políticos dominados por la corrupción, situaciones de guerra y de pobreza extrema que empujan a emigrar en busca de un futuro mejor, falta de reconocimiento de las libertades fundamentales y de las autonomías personales, también la religiosa, por parte del estado; en otras regiones la exclusión social y la ansiedad por el rendimiento empujan a los jóvenes hacia las adicciones y al aislamiento social, haciendo que muchos jóvenes vivan en situaciones de precariedad material, social y política.

Solo añadiré una nota más, recogida del número 13, que debería hacernos pensar: los jóvenes siguen valorando mucho la familia, en la que la figura materna es el punto de referencia privilegiado para los jóvenes, mientras parece necesaria una reflexión sobre la figura paterna, cuya ausencia o debilitamiento en algunos contextos –en particular los occidentales- produce ambigüedad y vacíos.

Cabe esconder la cabeza bajo el ala, en plan avestruz. No sería una medida inteligente. Tampoco evangélica. A la espera de los resultados del Sínodo quedamos.