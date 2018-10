El 3º Día | 15 Octubre | Bienvenido, Mr. Invierno

Lunes, 15 de octubre de 2018

Un repaso a varios detalles complementarios que nos ha dejado el fin de semana deportivo

[HILO MUSICAL > Brothers in Arms, de Dire Straits]

Por apenas unos segundos no escucharon los jugadores del Senior del Ciudad Rodrigo que bajaban del Registro a primera hora de la tarde del viernes esta canción procedente de un vehículo a su paso por la Glorieta del Árbol Gordo. Para saber más de esta canción y el juego de palabras de su título -> http://blogs.hoy.es/musica-en-el-tiempo/2016/05/14/hermanos-de-armas/.

Como curiosidad adicional, hay que apuntar que esta canción fue usada para cerrar el 22º y último capítulo de la 2ª temporada de la serie El Ala Oeste de la Casa Blanca. El citado episodio, titulado Dos Catedrales, está considerado el mejor de la serie y uno de los mejores en la historia de la TV (se le pone en el top-10).

[MOMENTOS FdS]

- Silencio por las víctimas de Mallorca : Durante todos los partidos disputados durante este Puente del Pilar se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales de la violenta riada sufrida el pasado martes por la localidad mallorquina de Sant Llorenç des Cardassar.

- El fraile : En Alba de Tormes están estos días celebrando sus fiestas patronales en honor a Santa Teresa de Jesús. Y con motivo de ello, el pasado viernes realizó el saque de honor en el partido entre el Albense y Zamora el Prior Carmelita Miguel Ángel González, al que previamente le hicieron ambos equipos un pasillo. Ahí están Motta y Raúl como testigos directos de esta pintoresca estampa.

- Ciudad Rodrigo vs Villares... ¿o Guijuelo? : El Cadete del Ciudad Rodrigo se enfrentó en la mañana del sábado en los Campos de Toñete al Villares de la Reina. Sin embargo, todos los que se acercaron hasta allí por la ‘entrada principal’ a los Campos, se mostraron extrañados, o bien cayeron en el error si desconocían qué equipo era el rival, al ver allí aparcado un autobús serigrafiado con el escudo del Guijuelo, que fue el usado por el Villares para desplazarse a Miróbriga.

- Premonición : Nada más marcar el Villares de la Reina el primer gol de ese partido Cadete cuando apenas se llevaban 5 minutos de juego, uno de los técnicos del Infantil del Club mirobrigense, Gil Rivas, lo dijo bien claro: “Lo peor es que se van a ir con 0 puntos”. Y efectivamente, los de Villares, pese a adelantarse, se acabaron yendo de vacío, y además encajando una goleada: 8-3.

- Eh, sácanos una foto [Versión 3º Día] : En la imagen, los padres de los jugadores del Cadete del Ciudad Rodrigo Carlos Conde –que no jugó- y Álvaro Iglesias.

- Sile, sile, sile,... : O no me había fijado hasta ahora, o esta temporada los árbitros deben tener alguna consigna especial para asegurarse de que no hay jugadores de más sobre el campo, porque el colegiado de ese partido de cadetes contó dedo en mano a los jugadores de ambos equipos en el momento de saltar al campo para la segunda parte, como ya hizo otro colegiado que pisó dos semanas antes los Campos de Toñete.

- La soledad del árbitro : En este caso, tampoco sé desde cuándo llevará puesto exactamente, pero la entrada principal a los Campos de Toñete cuenta con espacios reservados para el aparcamiento del árbitro y de una ambulancia, indicándose así en las señales de tráfico allí colocadas.

- Como en la NFL : La actividad en torno a la astronomía llamada ‘El Cielo de Ciudad Rodrigo’ que ha tenido lugar durante este fin de semana tuvo en la tarde del sábado un ‘momento NFL’. Después de que varios niños tuvieran la oportunidad de darle al mando que activaba los cohetes con agua que se fueron disparando en La Pesquera, se anunció que se iba a hacer un último lanzamiento.

Para ver quién tenía el privilegio de hacerlo, a uno de los integrantes de la Organización Salmantina de la Astronáutica y del Espacio se le ocurrió montar una carrera con todos los niños que quisiesen darle al botón: el primero que lo alcanzase, podría activarlo. La distancia de la carrera fue escasa, con lo cual llegaron todos los niños a la vez, lanzándose a coger el mando como si fueran los jugadores de la NFL cuando hay un balón suelto.

- Va de Rivers : En la grada de Conde de Foxá, durante el partido de la mañana del domingo entre III Columnas y River Zamora (de fútbol sala) comentaban un par de aficionados que el Ribert (de fútbol) había perdido, y que había tenido bastante bajas. Una aficionada del River Zamora que estaba delante suyo hizo una mezcla fonética –y de deportes- comentándoles: “sí, hasta 4 bajas tenemos”.

- Una avería : La expedición del Béjar Industrial que viajó en la tarde del domingo a Ciudad Rodrigo llegó más tarde de lo previsto debido a una avería en el autobús que los traía, de ahí que los dos partidos programados, de juveniles e infantiles, comenzasen un cuarto de hora más tarde de lo previsto.

- Colección otoño-invierno : Entre el huracán Leslie y que el calendario ya alcanza el ecuador de octubre, el frío ya se ha dejado sentir este fin de semana en los Campos de Toñete. En la mañana del sábado, pese a que lucía el sol, el viento obligó a los aficionados a estar con manga larga; mientras que en la tarde del domingo, con el cielo nublado, ya directamente hubo que llevar abrigos. Asimismo, la expedición del Béjar Industrial lució las primeras mantas de la temporada.

- No le sentó bien trabajar el domingo : No se sabe si por el frío, o por tener que trabajar un domingo por la tarde, pero el árbitro de los partidos de juveniles e infantiles en los Campos de Toñete estuvo bastante irascible. Por ejemplo, en el primer partido se dirigió a los jugadores en varias ocasiones con malas maneras, incluido por ejemplo un "callaros de una puta vez”.

- Amarilla por ‘atontao’ : Ya en el tramo final del partido, en un momento dado que el Ciudad Rodrigo tenía que sacar de banda, uno de los jugadores del Béjar le dijo a uno de los mirobrigenses: “coge el balón, atontao”. El árbitro estaba cerca y también cogió algo... su tarjeta amarilla para mostrársela al jugador bejarano.

- Entre 4, pero lo bajaron : En el descanso del partido de juveniles entre Ciudad Rodrigo y Béjar hasta 4 personas estuvieron intentando bajar un balón que había quedado enganchado en la red del vallado del campo. Finalmente lo consiguieron.

- La reacción de la afición : En la galería de imágenes del partido de juveniles del domingo entre Ciudad Rodrigo y Béjar incluimos una secuencia del 2-1 de los locales, obra de Maca. En el trozo publicado de las imágenes, sólo aparecía la acción del gol, pero todas ellas tenían un complemento que quedó fuera: la reacción de la afición que estaba al lado de la portería, con la cual Maca se fue a celebrar el tanto. Evidentemente, con la lejanía, las fotos tienen poca nitidez.

