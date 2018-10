El salto a las plataformas móviles, un requisito ya indispensable  

Lunes, 15 de octubre de 2018

Cuando entramos en el siglo XXI, todo aquel que dependía de la tecnología descubrió que el temido efecto 2000 no había tirado por tierra sus más preciados datos. Con esa garantía por delante, poco a poco muchas empresas empezaron a sufrir una transformación digital. Por otra parte, los usuarios comenzaban a adquirir sus primeros teléfonos móviles, y parecía que los que tardaban algo más en decidirse por llevar un número de teléfono consigo nos complicaban las relaciones sociales, cuando, sin embargo, nunca antes lo habíamos necesitado.

Se empezó a escuchar aquello de “si no estás en internet, no existes”. Sin embargo, fueron las redes sociales las que consiguieron que todos estuviésemos en internet, más que los negocios en sí. Hoy por hoy sigue habiendo muchos negocios que no se han atrevido a tener su representación online, pero por otra parte, vemos muchas tiendas de barrio, o de pequeños pueblos, que buscan oportunidades de ventas más allá de su área geográfica. En este sentido, plataformas como Amazon están posibilitando esa conexión entre clientes que buscan productos muy específicos y los encuentran entre el stock de una pequeña tienda y el dueño de la misma, que se quita de encima aquello que muestra a diario en sus estantes físicos sin éxito.

Sin embargo, poco a poco pero con mayor rapidez de lo esperado, han sido las pequeñas pantallas de nuestros smartphones las que se han consolidado como escaparate principal para todo lo que hacemos. Un dispositivo personal, en el que ya ni siquiera tenemos que introducir contraseñas sino que con nuestra huella dactilar o incluso nuestra mirada podemos acceder a nuestros perfiles en diferentes servicios online. WhatsApp es el rey de las comunicaciones instantáneas, hasta el punto de que si alguien no lo usa, casi olvidamos que podemos comunicarnos con él por otra vía. Pero además, podemos enviar y recibir dinero, adquirir productos o consumir contenido como libros electrónicos o partidos de fútbol en directo.

Detrás de la posibilidad de realizar todo este tipo de acciones existe un arduo trabajo de desarrollo para que los contenidos online sean responsive, es decir, para que nuestra experiencia visual sea agradable y adaptada al tamaño de nuestro dispositivo. En la mayor parte de los casos, las webs de empresas o tiendas no tienen que realizar grandes esfuerzos ya que la plataforma donde se alojan es quien se encarga de todo, pero apps más concretas como Facebook o Netflix, sí que deben disponer todos sus elementos de manera que sigan presentes sin molestar a la correcta visualización del contenido principal.

Para servicios verdaderamente interactivos y que trabajan con datos muy sensibles, como es el caso de la banca online o las casas de apuestas, es de vital importancia que sus versiones para smartphone funcionen a la perfección. Poder realizar una transferencia bancaria viendo todos los dígitos de un IBAN pero que a su vez el tamaño de los caracteres sea aceptable para la vista, o poder jugar una partida de Blackjack online viendo todas las cartas, y en definitiva, toda la información necesaria para una buena toma de decisiones, es lo que hace que escojamos una u otra marca sobre las demás.

La inmediatez y la portabilidad de la información son dos factores que se han vuelto indispensables para la mayoría de los usuarios: poder acceder aquí y ahora a nuestros datos, a nuestro progreso en una partida, a nuestras fotos o incluso reanudar un capítulo de una serie que estamos viendo, son suficiente motivo para decidirnos por un proveedor de servicios u otro. En otras palabras, si estamos interesados en dos opciones y una de ellas cuenta con app o fácil acceso desde un teléfono móvil, será mucho más probable que acabemos escogiendo la que podamos utilizar desde la palma de nuestra mano.

En esta coyuntura, la nube cobra especial protagonismo, ya que al alojar cualquier contenido o información en internet en vez de localmente, podemos acceder a ella incluso desde dispositivos nuevos o que no son desde nuestra propiedad, además de que, si hemos elegido servidores seguros para guardar nuestros datos, estarán siempre disponibles, al contrario que alojados de manera local en nuestros dispositivos, en cuyo caso, ante una rotura, virus, pérdida o robo podríamos perderlos para siempre. Como la idea es poder acceder a ellos desde los smartphones, estos servicios de alojamiento en la nube deben contar también con visualizadores compatibles con la mayoría de formatos conocidos. En definitiva, una plataforma móvil debe poder ofrecer las mismas prestaciones que una de escritorio, trabajemos con el tipo de elementos que trabajemos. Adaptarse a la nueva demanda es la clave para seguir en el mercado, en un mundo en que la competencia crece a niveles exponenciales.