"Echamos en falta un concierto, el encierro nocturno, más orquestas en la plaza y un festival taurino o corrida de toros"

Lunes, 15 de octubre de 2018

ALBA DE TORMES | Los populares advierten de la necesidad de iniciar un plan financiero ante la creciente deuda comercial, que asciende a 1.300.000 euros

15 de octubre de 2018, finaliza el Año Jubilar Teresiano. Hace tres años, Jesús Blázquez definió el año 2015 como una oportunidad perdida para Alba de Tormes. Ahora el Partido Popular ha tenido la oportunidad de hablar con vecinos, hosteleros, comerciantes y tendráá su propia valoración de la repercusión de este año teresiano en Alba de Tormes.

Creemos que el Año Jubilar Teresiano ha sido un gran valor turístico para nuestro municipio que no ha sido aprovechado por el PSOE en Alba. El gobierno socialista ha presentado unas actividades locales que no han sido publicitadas a nivel nacional, como tampoco el Año Jubilar Teresiano. Agradecemos el trabajo de la comisión del Año Jubilar creada por el ayuntamiento.

¿Qué opina de la salida de Alba de Tormes de Huellas de Teresa?

Se trata de una decisión de Sonia Sánchez, concejala de cultura y Turismo. Alba de Tormes, la ciudad teresiana de mayor importancia, va a abandonar la asociación "Huellas de Teresa de Jesús". En Alba descansa el cuerpo de Santa Teresa y es meta de todo peregrinos, con la publicidad internacional que tiene esta asociación en Tour España o en el Instituto Cervantes.

En estos momentos Huellas de Teresa trabaja para conmemorar en 2020 el doctorado de Santa Teresa y Alba de Tormes está fuera. Desde esta asociación, el ayuntamiento tenía una plataforma para promocionar el Año Jubilar. Año jubilar que ha sido promocionado solamente por la comunidad religiosa. Desde el punto de vista cultural, el ayuntamiento se ha limitado a poner el sobrenombre de Año Jubilar Teresiano a las actividades culturales y deportivas que en un año normal se desarrollan .

El próximo 27 de octubre está prevista una mesa redonda en torno al Año Jubilar Teresiano. ¿Está invitado a participar algún miembro del Partido Popular?

No, no lo está, ni fue invitado para la valoración del V Centenario cuando fue el PP gobernando quien organizó todas las actividades.

Desde su punto de vista, ¿Quién debería participar en ese debate?

Debería de participar todos los grupo políticos las asociaciones, grupos culturales, comunidades religiosas en especial carmelitas, parroquia, empresarios, restauradores y comunidades educativas. En definitiva una representación de la sociedad albense.

En la última nota de prensa emitida por el Partido Popular para hablar sobre las fiestas, más que de la programación se centraron en el tema económico. ¿Qué ha cambiado de la gestión económica del Partido Popular a la del actual equipo de Gobierno?

No hay un ajuste presupuestario, ni austeridad porque Alba de Tormes no está con un remanente de tesorería positiva para poder gastar alegremente. No podemos tener cuatro concejales con dedicaciones, tres parcialmente y uno completa con dedicación de técnico, cuando no tiene esa titulación.

Y no hablamos de programación porque no es el momento , sino que el presupuesto se ha sobrepasado y así nunca acabaremos con la deuda de los proveedores, hay que ser riguroso y hasta donde podemos llegar, gastar

¿Qué situación económica atraviesa el Ayuntamiento y donde se está notando principalmente en el desarrollo del pueblo?

La situación económica se refleja en la inversión que realiza con fondos propios el Ayuntamiento, cada año es menor esta aportación. Y sí, hemos tenido subvenciones sobre todo en empleo porque la junta de Castilla y León ha aumentado este presupuesto dedicado a los ayuntamientos , igual que la Diputación de Salamanca

¿Qué solución daría para reducir la deuda comercial y con proveedores que supera 1.300.000 euros?

De 50.000 euros de dedicaciones exclusivas, pueden ir 40.000 a deuda de proveedores , no creemos sean necesarias , y después contener el gasto en general y eliminar gasto con empresas externas en trabajos que pueden ser desarrollados por trabajadores del ayuntamiento. Cuando empezamos a gobernar nos encontramos con una deuda comercial muy elevada, iniciamos un plan de saneamiento económico para poder pagar a las empresas 800.000 euros. Con la gestión económica del PSOE, Alba de Tormes vuelve a necesitar un plan económico financiero, solicitando una operación de tesoreria a corto plazo.

Se habla de la posibilidad de hasta cuatro candidaturas en las próximas elecciones. ¿Cómo afrontará el Partido Popular los comicios del mes de mayo?.

Hemos trabajado en la oposición con más de 30 mociones alguna de ellas se han llevado a cabo. Solicitamos solicitar el Año Jubilar teresiano o realizar una exposición teresiana, que el Ayuntamiento no apoyó y sí la organizaron la Diputación de Salamanca y los Carmelitas Descalzos de Alba.

El Grupo Popular ha hecho una aportación positiva de la actividad de control del gobierno , se puede ver en plenos como por ejemplo: con propuestas a presupuesto aceptadas y alegaciones cuenta general 2016 aceptadas en el 2017. Hemos ayudado a la corrección del inventario municipal, aportación a la modificación de las normas urbanísticas en errores detectados cuando el PSOE se limitó a decir no a las normas urbanísticas, el PP ha dicho "sí" a la modificación y mejora de las mismas.

Afrontamos con energía, ilusión y con un único fin trabajar por y para Alba de Tormes

¿Qué echa en falta en la programación festiva?

Un acto cultural final del Año Jubilar teresiano, el encierro nocturno, un concierto, más orquestas en la plaza mayor y un festival taurino o corrida de toros.

¿Ha gobernado Jesús Blázquez para la mayoría como rezaba su programa electoral?

No, ha gobernado para sus allegados. Todos nos conocemos en Alba y pueden echar la vista atrás y la memoria, verán cuántos familiares y personas de la lista electoral han trabajado en estos años. Además recuerdo que durante un año un negocio ha estado sin licencia adecuada al horario de apertura y regentado por un familiar y lo último vemos como la recepción de un equipo de bombeo en una urbanización se hace sin condiciones económicas ni técnicas adecuadas . Y como no, denunciamos, que se dan gastos a empresas donde trabajan concejalas del PSOE.

De aquí a mayo, el Partido Popular tendrá tiempo de desgranar las promesas cumplidas o no por el PSOE de Jesús Blázquez. Si cogen ahora este programa y analizan globalmente estas promesas. ¿Qué se encuentran?.

Una sola palabra maquillaje, del resto hablaremos más tarde.

¿Ha resurgido Alba de Tormes con el PSOE como prometió Blázquez?

No han invertido ni un solo euro en el Multiusos, la modificación que han hecho de las normas no cumple en absoluto con las expectativas, propaganda y promesas que dieron a promotores y constructores. Se han limitado a cambiar en pinceladas unas normas urbanísticas que decían eran las peores normas del mundo.

Llevamos tres años sin Plan de Igualdad, la asociación de Policías es algo que ya quedo hecho, la renovación de la depuradora también y los grandes problemas de servicio solucionados. Se encontraron con una escuela infantil con todas las plazas para poder cubrir, la escuela municipal de música en funcionamiento, el cementerio, el vertedero sellado, un nuevo punto limpio. Cuando entraron a gobernar Alba de Tormes ya era Conjunto Histórico, un Centro de Recepción de visitantes, un camino hecho de talleres de empleo anuales; El Espolón restaurado y el Torreón subvencionado para restauración. También el PP impulsó la llegada de Gas Natural y la Energía Eólica.

Lo primero que hicieron fue subir los impuestos a los albenses como el agua y el IBI. Han tenido la oportunidad de no hacer efectiva la retroactividad a los cuatro años. "En aquellos supuestos en que el valor catastral se modifique al alza con efectos retroactivos, la Administración únicamente podrá exigir el pago de los recibos del IBI que no se encuentren prescritos dentro del plazo de prescripción de cuatro años." El PSOE gobernando en Alba de Tormes ha aceptado cobrar cinco años, cuando puede ser voluntad del ayuntamiento la aplicación de esta retroactividad, no creemos sea justo grabar a nuestros vecinos en el Ibi de cinco años para atrás .

¿Cómo ha tratado el PSOE al grupo de la oposición en los últimos años? ¿Les ha tendido la mano?

En absoluto, se resume en falta de trasparencia y amenazas desde el primer día. Siempre nos dicen que "Deberíamos estar callados, sino sacamos del cajón. ¿El qué?". Pues no hemos estado callados. Nos han quitado representación en comisiones del ayuntamiento y en la Mancomunidad Rutas De Alba , esto es falta de democracia.