CONGRESO DE EDUCACIÓN NO FORMAL DE ESCOLAPIOS.

Este encuentro tendrá lugar desde el 22 al 26 de octubre aquí en Salamanca. Llegan unos cuarenta escolapios representantes de proyectos de educación no formal de todo el mundo: América, Asia, África y Europa.

Nos reunimos para compartir experiencias que nos permitan servir mejor a nuestros niños y jóvenes.

La educación no formal es aquella que atiende preferentemente a los más necesitados y a las mayores víctimas de la exclusión social y la pobreza como son los niños.

Es una educación alternativa que busca la innovación para sacar lo mejor de estos niños, transformar sus traumas en fortalezas y cocrear oportunidades reales de integración social y de educación de calidad.

Son centros de día, son viviendas hogar, son dopoescuela de apoyo gratis, son formaciones profesionales, son distintas formas de animación sociocultural, desde el circo, cine , teatro, deporte, … No significa que no esté reglada, porque pudiera estarlo o no. Pero no significa que no sea rigurosa. Es educación con mayúsculas que se enfrenta a la deficiencia de las leyes de las que los niños no son responsables. Compensa lo que la política, los conflictos armados, las diferencias sociales y la injusticia provoca.

Busca cumplir los derechos de la infancia y juventud sin excusas.

Durante toda la semana se pretende elaborar un documento de voluntariado para toda la Orden de las Escuelas Pías, intercambiar campos de trabajo en los cuatro continentes, estudiar metodologías nuevas de aprendizaje servicio y seguir profundizando en pedagogía Calasancia, de Freire y de Milani.

La tarde del lunes los alumnos del Centro de Formación Profesional Integrado “Lorenzo Milani” y los de la Casa Escuela Santiago Uno, harán una exhibición de sus aprendizajes servicio habituales: hospital de fauna e irrecuperables cuidando animales heridos, extinción de incendios, poda en altura, cooperativa social de desarrollo rural produciendo vino, miel y aceite, jardinería, poda en altura, mecánica, forestal, soldadura, fragua, cocina, camareros, food truck,…

La tarde del martes en la Casa Escuela Santiago Uno, se representará desde la escuela de circo “Juicio a la Escuela”, con textos de Milani. Se grabará desde la escuela de cine y también se proyectarán vídeos donde se verá la labor de cooperación al desarrollo que se realizan todos los veranos en Marruecos con el programa “Llenando escuelas”.

El proyecto ecosocial de los educadores escolapios en la Casa Escuela Santiago Uno puede ser un ejemplo más, hermanado con otros, de buenas prácticas educativas que sirvan de enésima oportunidad para la diversidad de realidades de jóvenes y niños en el mundo que representan un arcoíris de amor y talento muchas veces olvidado.