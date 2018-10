Sufrida y trabajada primera victoria del Aquimisa Carbajosa (88-80)

Domingo, 14 de octubre de 2018

El Aquimisa Carbajosa ha comenzado la temporada con un triunfo tras imponerse al Porriño por 88-80 en un competido y emocionante encuentro que tuvo que llegar a la prórroga. En ella, el cuadro de Ángel Codón estuvo más acertado, especialmente con un Rafa Casanova que condujo a los suyos al éxito a pesar de las ausencias de Xabi Arriaga y James Pegues.

El choque comenzó con un Porriño mucho más metido, aprovechando los errores locales para ponerse con 0-6 en el marcador. Poco a poco el Aquimisa fue cogiendo el tono que requería el enfrentamiento y con un parcial de 9-1 lograba ponerse por delante (12-10), poco antes de que finalizara el primer cuarto con empate a 12.

Después el cuadro gallego siguió mandando casi siempre en el electrónico, gracias especialmente a los triples de un acertado Cabaleiro, contrarrestados primero por las canastas de John Paul y Dudu Dieye y después, tras varios interior, por las de Kendrix y Casanova más allá de la línea de 6.75, aunque no impedían que al descanso mandara el Porriño todavía (33-35).

En la reanudación mostró una mejor cara el Aquimisa Carbajosa, que gracias a un parcial de 9-0, con un acertado Alonso Ruiz en los triples, se iba al final del tercer periodo con una renta de 6 puntos: 55-49.

Los salmantinos llegaron a ponerse 9 arriba (61-52), pero el conjunto visitante no se dio por vencido y con un 3-13 volvía a tomar la delantera cuando solo quedaban 3 minutos por delante. Además llegó la eliminación de Kendrix y el partido se ponía muy cuesta arriba con el 66-70 a falta de poco más de un minuto. Pero el Aquimisa tiró de coraje, jugando con 5 ‘pequeños’, y Casanova recortaba a 2 puntos la desventaja a falta de 20 segundos. En el saque de fondo robaron la bola los de Ángel Codón y Biel Román recibía una falta. El balear no fallaba desde la línea de personal y ponía el 70-70, mientras que el intento a la desesperada del visitante Alonso por evitar la prórroga no entraba.

En el tiempo suplementario, y siguiendo jugando sin postes, el cuadro charro contó con un Casanova que lo metía todo y que parecía dejar el choque sentenciado con el 82-76. Sin embargo, el Porriño volvía a ponerse a solo 2 puntos a 23 segundos del final y el propio Casanova y Bien tuvieron que cerrar el triunfo desde el tiro libre y con un triple del sevillano: 88-80.

FICHA TÉCNICA

Aquimisa Carbajosa (12+21+22+15+18): Dudu Dieye (8), Raúl Crespo (4), Rubén Gutiérrez (5), Chris Kendrix (13) y Javier Beltrán (-) –cinco inicial-, Rafa Casanova (21), Biel Román (16), John Paul (10) y Alonso Ruiz (11).

Porriño (12+23+14+21+10): Lucas Vaquero (21), Jorge Cabaleiro (23), Óscar Rodríguez (2), Víctor Alonso (13), Daniel Vázquez (-) –cinco inicial-, Iván Losada (2), Javier Domínguez (13), Daniel García (-), Antonio Rodríguez (1), Alejandro Vicente (1) e Iker Besada (4).

Árbitros: Julio César Alonso y Javier Benéitez. Eliminados: Kendrix, por el Aquimisa Carbajosa, y Javier Domínguez por el Porriño.

Incidencias: partido correspondiente a la 1ª jornada de la Liga EBA en el pabellón municipal de Carbajosa, con unos 400 espectadores.