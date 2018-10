El martes se ponen a la venta las entradas para ver a Barbara Hendricks

Domingo, 14 de octubre de 2018

Barbara Hendricks presentará en Salamanca "The Road To Freedom", un programa de Blues, Gospel y Espirituales Negros

La cantante Barbara Hendricks pondrá el broche de oro a la programación elaborada por el Ayuntamiento de Salamanca para conmemorar los 800 años de la Universidad. Ofrecerá un concierto el 14 de diciembre en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música.

Las entradas para asistir a este concierto tienen un precio de 25, 35 y 45 euros y se podrán comprar desde el próximo martes en la taquilla del Teatro Liceo y en www.ciudaddecultura.org

Barbara Hendricks presentará “The Road To Freedom”, un programa de Blues, Gospel y Espirituales Negros que describe musicalmente la lucha de los esclavos por la libertad, el fin de la segregación racial y el Movimiento por los Derechos Civiles inspirado por Rosa Parks y liderado por Martin Luther King. El programa que presenta incluye canciones como: “Down in Mississippi”, “Dark was the Night”, “Glory Halleluja”, “Strange Fruit”, “Amazing Grace”, y “I Wish I knew how it would feel to be free”.

Una trayectoria brillante

Barbara Hendricks nació en el Sur de los Estados Unidos de América, comenzó cantando espirituales negros en la iglesia de su padre en la Arkansas rural. En 1974 debutó en Estados Unidos y en Europa, en la Opera de San Francisco y en el Festival Glyndebourne, respectivamente, iniciando así una carrera que la llevó a los principales escenarios de Opera de todo el mundo.

Desde su debut es considerada una de las principales y más activas recitalistas de su generación. Aparte de su amplio repertorio del lieder alemán, es también una destacada intérprete de la música francesa, americana y escandinava. Ha colaborado con prestigiosos pianistas y con la mayoría de los principales directores y orquestas.

Desde 1987, colabora activamente con el Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas como Embajadora de Buena Voluntad visitando campos de refugiados por todo el mundo. En 1998 creó la Fundación Barbara Hendricks para la Paz y la Reconciliación, que tiene por objetivo la prevención de conflictos en el mundo y la búsqueda de la reconciliación donde el conflicto ya haya estallado. En 2001, a petición del Premio Nobel Kofi Annan, cantó en un concierto de gala para los Premios Nobel en Oslo, y en Mayo de 2002 con motivo de la independencia de Timor Oriental.

Es miembro de la Academia de Música de Suecia y ha recibido numerosos premios por su labor artística y humanitaria. Desde 2000 es Doctora en Música de la Juilliard School of Music de Nueva York. En 1992 el Gobierno francés la nombró "Commandeur des Arts et des Lettres" y “Chevalier de la Légion d’Honneur”. En 2000, recibió el Premio de las Artes de la Fundación Príncipe de Asturias por su defensa de los Derechos Humanos y por la contribución de su labor artística al Patrimonio Cultural de la Humanidad. En 2001 recibió el Galardón del Club Internacional Lions para apoyar la labor de su fundación. Y en 2009 el Premio Amigo de los Niños, otorgado por la Fundación "Save the Children".