Todas las jugadas del Coruxo 1 – Salamanca CF UDS 1

Domingo, 14 de octubre de 2018

El equipo blanquinegro vuelve a la competición tras tres derrotas y una semana muy movida que ha desembocado en las dimisiones de José María Movilla y de Carlos Martín. Calderón se estrena como técnico

-FINALLL del partido. Empate a uno en Do Vao.

-Cuatro de prolongación

-Min. 90. Cambio en el Salamanca. Entra Moussa por Owusu.

-Puime recoge un rechace en un saque de esquina para poner el empate.

-Min. 83. GOOL. Empata Lucas Puime. 1-1

-Min. 82. Cambio. Debuta José García por Pablo González.

-Doble amarilla para Silva y Armando.

-Amarilla para Sergio Molina.

-Min. 77. Ocasión de Fer Ruiz en un córner. Portero.

-Min. 76. Tercer y último cambio en el Coruxo. Entra Pitu por Fer Beltrán.

-Manu Molina saca la falta y González la toca casi con la puntera para poner el 0-1.

-Min. 73. GOOOOLLLL del Salamanca. Gol de Pablo González.

-Amarilla para Sergio Rodríguez y falta peligrosa sobre Calero a favor del Salamanca en un vértice del área rival.

-Min. 69. No llega Pablo González, sólo, a un centro desde la derecha.

-Min. 68. La intenta Manu Molina desde fuera del área. Portero, pero sirve para que el Salamanca se quite la presión.

-Min. 65. Cambio en el Coruxo. Entra Manu Justo por Juampa.

-Amarilla para Owusu.

-Min. 64. Lo intenta ahora Antón desde fuera del área. El Coruxo domina ahora.

-Min. 62. La tuvo el Coruxo. Córner ensayado y entra Silva lanzándola fuera.

-Min. 60. Primer cambio en el Salamanca UDS. Entra Manu Molina por Héctor Gómez.

-Min. 59. Gran contra con una galopada de Fer Ruiz que asiste a la izquierda a Owusu que la tira alta.

-Min. 55. El partido sigue por los mismos derrotados. El Salamanca UDS sin perder la posición y que no deja al Coruxo. El Salamanca tuvo una ocasión en un remate de cabeza de Héctor.

-Amarilla para Yebra

-Arranca la segunda mitad

Primera parte anodina en Do Vao. Calderón se lo ha jugado todo a no encajar y aprovechar algún balón largo. Está conteniendo bien al rival pero ofensivamente no está ofreciendo gran cosa ante un Coruxo que quiere y no puede.

-DESCANSO en Do Vao

-Min. 35. Gol anulado al Coruxo por fuera de juego.

-Amarilla para Vivi

-Amarilla para Tyson

-Min. 24. Doble ocasión para el Salamanca UDS. Primero de cabeza Fer Ruiz y después a bocajarro Héctor Gómez en el área chica. Paradón

-Min. 20. Ninguno de los dos equipos parece querer el balón. Constantes idas y vueltas.

-Min. 13. Cambio en el Coruxo. Entra Nacho Lorenzo por Guille, lesionado

-Primeros cinco minutos. El Salamanca intenta mandar, pero está sobre todo pendiente de alejar el balón de su portería.

-Min. 5. La tuvo Owusu en una chilena tras un córner. Alta.

-Comienza el partido

-Estas son las alineaciones:

Coruxo FC: Alberto, Guille (Nacho Lorenzo, min. 13), Sergio Rodríguez, Javi Megía, Lucas Puime, Yebra, Mateo, Antón, Silva, Fernando (Pitu, min. 76) y Juampa (Manu Justo, min. 65).

Banquillo: Nacho Lorenzo, Néstor Franco, Pitu, Óscar Martínez, Manu Justo, Pablo Aguilera y Avdic.

Salamanca CF UDS: Dani Sotres, Tyson, Iván Calero, Toño Vázquez, Armando Lozano, Vivi, Héctor Gómez (Manu Molina, min. 60), Sergio Molina, Fer Ruiz, Pablo González y Owusu.

Banquillo: Antonis, Pablo Alcolea, Manu Molina, Ricardo Carvalho, Martín Galván, José García y Moussa.

