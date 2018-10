Enfado de Ana Torroja porque una concursarte de OT quiere cambiar la letra de una canción de Mecano

Domingo, 14 de octubre de 2018

«En la canción dice 'me han parecido una mariconez'. Y yo he dicho que yo no voy a decir 'mariconez' porque es un insulto muy homófobo. Entonces han dicho que nos dejan que lo cambiemos y que pongamos 'gilipollez' en su lugar, que no ofende a nadie salvo a los que sean gilipollas», explicaba María a Marilia, otra de las concursantes.

Este cambio en la letra de la canción 'Quédate en Madrid' no ha sentado nada bien a Ana Torroja, vocalista de Mecano y parte del jurado del 'talent'. Otro de sus compañeros, Joe Pérez, ha mostrado su apoyo a la cantante que se ha explayado y ha instado a María a cambiar de canción en un hilo de Twitter:

Ana Torroja ✔ @Ana_Torroja YO NO HE AUTORIZADO a nadie cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día. No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quien para hacerlo. El autor de la canción es José María Cano, él la escribió para Mecano y NADIE puede modificar una letra sin el permiso del autor 22:13 - 12 oct. 2018 19,9 mil

El responsable de la productora de 'Operación Triunfo' ha entrado también en la polémica con un tuit en el que responde a Torroja que los concursantes no eligen las canciones y que, además, están en su derecho a opinar sobre ellas.

En Twitter son muchos los que defienden a María y piden hacerla inmune esta semana.