Continua el larguíííííísimo debate social, que no gubernamental, sobre el ferrocarril en Salamanca.

Recientemente aparecieron varias noticias ferroviarias relacionadas con Salamanca que han pasado desapercibidas. Una es la respuesta del Gobierno a una senadora afirmando que la reapertura de la línea férrea entre Zamora y Salamanca no es posible. Otra desde Portugal abogando por la unión ferroviaria entre Oporto y Salamanca, algo que ya existía y se cerró en parte. La última parece indicar que se van a sustituir las traviesas en el tramo entre Ávila y Salamanca.

Con respecto a la “Vía de la Plata”, cerrada por acuerdo del consejo de ministros del 30 de noviembre de 1984 y autorizado el levante de la vía el 20 de octubre de 1995 por el supuesto socialista Felipe González, no es nueva la negativa a reabrirla. El popular “castellanoyleonés” de adopción José María Aznar no hizo nada por revertir eso pese a sus promesas si llegaba al gobierno. Ni el leonés Rodríguez Zapatero que lo puso por escrito en el “Plan del Oeste” engañándonos a algunos.

Ahora dicen que no es posible, y si nos circunscribimos al significado exacto de reapertura, al eliminar físicamente la infraestructura tienen razón. Es admirable la coincidencia permanente del PP y el PSOE, la pregunta parlamentaria se hace con Mariano Rajoy de presidente, y se responde con Pedro Sánchez sustituyéndolo. Claro que, a buen entededor pocas palabras bastan, al hablar de reapertura nos referimos al medio de comunicación, no poner en marcha una infraestructura donde apenas se podía circular a 60 km/hora. Hoy, sin esfuerzos extraordinarios (que parecen sobrados si se trata del AVE), ponerla a 200 km/hora es más que asumible. Sobre todo si se recupera algo concebido para cohesionar el territorio más despoblado y empobrecido del país, parece lógico que desde la perspectiva del año en que vivimos, que es…, vaya, 2018.

Algo parecido ocurre con la unión ferroviaria entre Oporto y Salamanca, que ya existía a través de La Fregeneda, y se cerró como la anterior. La declaración de BIC de la abandonada infraestructura permite que exista en España, pero se desmantelo un tramo portugués. En este caso subyace la idea de unir el puerto de Leixoes, en Oporto, con el resto de Europa a través de Salamanca por iniciativa portuguesa y bastante desinterés español. Desde luego nadie pretende que sobre la anticuada infraestructura existente, hay que actualizar la línea y su trazado a, vaya, otra vez a 2018. Aunque da miedo pensar en lo que haría la administración española dado su gusto por el viejo lema publicitario de Renfe de que la línea recta no es la más corta.

Sigo sin comprender por qué temas de tanta trascendencia para la sociedad como las infraestructuras del transporte, grandes consumidoras de los limitados recursos públicos y que determinan nuestro futuro por décadas, no se sometan a un debate previo y exhaustivo con la máxima participación. Siguiendo el ejemplo portugués sobre Oporto y Salamanca. Me parece estupendo que a las grandes constructoras les encanten las costosísimas líneas de Alta Velocidad, pero cuando se sabe previamente a donde puede llevarnos eso, y el tiempo confirma que ha sido una pésima decisión hurtada a la ciudadanía, que se imponga la racionalidad y los intereses generales parece algo de sentido común (¿a qué me recuerda esta frase?).

Aunque teniendo presente la credibilidad que en demasiados casos tiene la palabra gubernamental en ferrocarril y Salamanca, confiemos en la veracidad de la mejora de la infraestructura entre Ávila y Salamanca y volver a las 2’30 horas de viaje. Si de paso intervinieran en el trazado, al menos entre San Pedro del Arroyo y Ávila, acercarnos a las más que asumibles 2 horas de viajes no estaría tan lejos. Claro que esto empezaría a cuestionar el supuesto AVE que nos une a Madrid por Medina del Campo. Por cierto ¿alguien sabe algo sobre la marcha de las obras de electrificación entre Salamanca y Fuentes de Oñoro?