Tarde pensante, reflexiones:

¡La doble moral del PSOE! ¿Por qué?

Denunciar a golfos ligeros de moral, no precisa de tiempo ni lugar. ¡Vaya losa que tiene Andalucía! desde hace la friolera de cuarenta años, la rica tierra andaluza ¿Que ha generado? Miseria, analfabetismo y mucho paro. Y seguirán mientras los votos sean comprados a cambio de favores.

He sentido asco de las mujercitas progres, repeinadas y requetemaquilladas nos acusan de falsas y poco entradas en los progresismos a las mujeres del PP, las feministas izquierdosas que van a lo más granado en estética… ¡Nos conocemos señoras!

Resulta que se llevan para ir a “Bares de lucecitas” el dinero destinado a Cursos de Formación. Y aquí defensoras de la dignidad de la mujer— chitón—, ni una voz les he escuchado. ¡Ah! habrán cogido una laringitis, faringitis, disfonía ¡Que va! Las comprendo sufren Afaxia, por si no recuerdan que significa, adjunto DSMV: Trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica y se debe a lesiones cerebrales

.

Otra idea que surge

¡Bueno, bueno! me cabe pensar que las señoritas eran unas pelingonas y engañaron a los pobrecitos sociatas.Pero se me ocurre ¿No serian militantes las señoritas de moral distraída militantes del PP, y ellos inocentes criaturas …las trataban de ayudar.

Esta es la moral de los izquierdosos, cebarse en las cadenas televisivas afines con los delitos del PP—que si los hubo y fuertes— corrupción— algunos prescritos y otros sin juzgar, los delitos que cometen ellos ¡Ojo! que no salgan publicados, y si salen— callarlos, diluirse como si no hubieran hecho nada— Cambiar jueces para que con el tiempo queden sobreseído. Esta es la izquierda, una secta que dicta lo que está bien y está mal. Carga injustamente contra los que no sean de su cuerda, ellos están siempre, por encima de la Ley, es decir practican dictadura en toda regla. Mucho Gurtel, a ver si salen los ERE y vemos que el mayor de los escándalos—Ni el de Raphael— tienen lo que merece pandilla de delincuentes. Pues no señores, —Hablemos de los buena que es Andalucía, no sea que volvamos a tener que impartir catecismo a los chiquillos de Primera Comunión porque el gran sueldo del curro se los vaya al garete. Convocamos elecciones y punto ¡Pobre chica!

La junta de Andalucía es una representación de lo que se ha convertido el Partido Socialista; grupos amorales; a los qué los ciudadanos andaluces permiten el mangoneo, siempre que paguen peonadas. Es la última autonomía, cuando tienen el suficiente potencial para estar entre las primeras.

Luego utilizan la matraca: “Los medios mienten” pero son los que nos informan: Tesis plagiadas, a las que un señor se niega a dar explicaciones y comparecer ante el Senado ¿Tiene miedo Sanchez? Si todo es legal no se preocupe, va a darle mucho más prestigio su tan llevada y traída Tesis. Cuando me levanto a la madrugada, tengo la sensación que voy a volver a ver la película de Batman.

Lo de hoy entre Sanchez y el morado, no tiene precio, me siento— Como mujer —agredida en mí intimidad ¿Quiénes son ustedes “panda de borre…” para decirme cuando mantengo relaciones sexuales un SI es SI y un NO es No, eso ya lo sabemos, que se creen, los ciudadanos no somos tontos, ¿Ustedes dan la sensación de carecer de neuronas suficientes para no saber que es consentimiento?..Patéticos personajillos.

Como no ha colado lo de saltarse El Senado con una enmienda sobre la "violencia de género", ahora prueban con "acoso sexual" para que, en el caso de intentarlo de nuevo, la mesa del congreso no tenga argumentos para bloquearlo...

Ya tengo contratado un Notario de gran prestigio y a partir de YA, al mantener relaciones sexuales no se olvide de tener siemrpe a mano el impreso pertinente e imprescindible a fin de firmar un contrato, pagar—Eso sí— las correspondientes tasas. Y por si esto no le queda claro al macho, será grabada en vídeo la intimidad para que no quede ninguna duda que he dicho SI y que el acto sexual es consentido.

¡Ustedes son lerdos total!, ¡pero no lo creo!, con estas cositas distraen al personal, todo está PACTADO CON INDEPENDENTISTAS CATALANES, mientras la desaceleración aumenta y el gasto ¡corre a tutipé.¡Es un sindiós lo que han conseguido en poco más de 100 día de desgobierno!.

Convoque elecciones ¿Recuerda la frase váyallase señor G...?pues usted debe hacer lo mismo por el bien de la bandera en la que usted y su esposa se blindaron. … ¡Ay, ay! ¡que tiempo aquellos!. Timadores, tenemos un déficit de 9000 millones y … a seguir gastando, patrañas. Europa debe gobernar con mano de hierro y avisar al pueblo que vamos a un desastre seguro. Europa—Deseo— no se quede de brazos cruzados, el populismo puede terminar con el Estado de la Unión

Y termino con la última, me han puesto ustedes la piel a ronchones, he vuelto a sufrir la varicela y el sarampión juntos. Me pregunto, ¿Quien es el gobierno para decidir lo que tengo que hacer con mis propiedades?, ¿quien es para decidir lo que tengo que cobrar por un alquiler?. ¿Por qué no se van ustedes a viviendas sociales y dejar de vivir en casoplones? ¡Ahí duele! ¿Verdad?