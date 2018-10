El Calendario Solidario de Down Salamanca se pone de largo el próximo viernes 19

Jueves, 11 de octubre de 2018

El almanaque vuelve a contar con personajes del mundo de la música, cultura y deporte fotografiados junto con los niñ@s y jóvenes de la Asociación

Down Salamanca ya tiene lista la 7º edición de su Calendario Solidario. Un año 2019 cargado de personalidades de importante relevancia pública y social y con el apoyo desinteresado de diversas empresas del tejido empresarial de la ciudad. El próximo viernes 19 de octubre, la Asociación Síndrome de Down de Salamanca presenta su calendario solidario del año 2019. Como en ediciones anteriores y algo que ya viene siendo característico de este calendario, se ha contado con la colaboración altruista de personalidades de visibilidad y relevancia pública de ámbito nacional y local. En este acto emotivo y esperado por las familias, año tras año, se desvelarán los personajes que han participado en esta 7ª edición. Personajes del mundo de la música, cultura y deporte fotografiados junto con los niñ@s y jóvenes con Síndrome de Down de la Asociación.

Desde la Asociación Síndrome de Down se espera que esta nueva edición tenga tan buena acogida como en años anteriores.

La presentación del calendario tendrá lugar el viernes 19 de octubre a las 20:00 horas en el Hotel Hall 88. Al acto están invitadas distintas autoridades de la ciudad de Salamanca y de la provincia, personajes que han colaborado en las fotografías, empresas patrocinadoras, centros educativos de los niños y jóvenes con Síndrome Down y en representación de la Asociación acudirán la Directiva, profesionales y familias de la entidad.