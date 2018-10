Antonio Calderón promete “mucho trabajo y sentido común. Soy muy práctico”

Jueves, 11 de octubre de 2018

Fue presentado por Víctor Iglesias que pidió ayuda a la afición y lanzó un mensaje conciliador

Tras una rápida convocatoria, Antonio Calderón era presentado hace unos instantes como nuevo técnico del Salamanca CF UDS por Víctor Iglesias, que hizo una introducción buscando la unión de todos, lanzando un mensaje tranquilizador y conciliador y pidió que ahora todos los esfuerzos se centrarn en lo deportivo. “Son momentos difíciles y lo que más falta nos hace es estabilidad. En ese sentido pido esa ayuda que siempre hace falta en estas horas duras en las que hemos querido poner énfasis en la figura de traer a Antonio Calderón como técnico”. “Sólo pienso en esa estabilidad y no voy a entrar en ninguna polémica. Esta mañana se ha cerrado el acuerdo y se firmó con Carlos como presidente. Pero insisto una vez más en tener paciencia y esa ayuda de nuestra afición. Lo que no se puede es que haya insultos y malas formas, sino trabajando y por lo que a todos los une”, sentenció el directivo, que no admitió más preguntas de los periodistas entendiendo que el protagonismo correspondía ya a Calderón.

El técnico, que ya por la mañana había dirigido el entrenamiento y confesó haber seguido al equipo, se mostró satisfecho, de su fichaje y de la plantilla. Dejó claro que “voy a prometer mucho trabajo y sentido común. Soy muy práctico. Si tú vas al médico porque te duele la cabeza lo lógico es que te de una aspirina y no crema para una pierna, ¿verdad?”, interpeló. Está claro que lo que es un problema de resultados se convierte luego en anímico y vamos a trabarjar el tiempo que tenemos en mejorar en todos los aspectos”.

Tampoco quiso hablar de posibles refuerzos. “Lo que está claro es que la plantilla ya está hecha y no se puede cambiar hasta enero, pero yo soy partidario de hacer pocos cambios a lo largo de la temporada. Siempre le doy la opción a los jugadores y creo que la plantilla está equilibrada salvo en esa posición de lateral izquierdo”.

Precisamente en esa posición dejó claro que “Movilla sí me comentó de que había un par de posibilidades no cerradas”. También confesó que tenia buena relación con su antecesor, José Miguel Campos y que “en ningún momento me ha hablado de que hubiera tenido interferencias. Ahora estoy cotento por haber fichado, pero también me acuerdo de él. Hay que tener claro que en el fútbol la estabilidad y continuidad son clave porque aquí 2+2 no son cuatro. Hay un rival que te estudia y te contrarresta. La paciencia es importantísima”.

También dejó claro que necesitan el apoyo de la afición. “El otro día ví que la gente está con ganas de animarse y si le damos ese plus nos van a empujar y ayudar”.

Traerá un ayudante y Tejedor pasa a la secretaría técnica

Calderón dejó claro que continuará con el organigrama técnico, pero que “voy a traer una personna, aunque está por decidir”. Mientras Víctor Iglesias anunció que el ex futbolista Álvaro Tejedor dejaba el día con el primer equipo para pasar a ser un enlace entre el equipo con la directiva y a otras labores de secretaría técnica.