La Universidad de Salamanca amplía su oferta con dos nuevos grados y un máster en Estudios de la Ciencia

Jueves, 11 de octubre de 2018

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha autorizado la implantación de 33 nuevas enseñanzas universitarias oficiales, distribuidas en seis grados y 27 másteres, en las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, así como en la Universidad Católica ‘Santa Teresa de Jesús’ de Ávila, Universidad Europea Miguel de Cervantes e IE Universidad, estas últimas universidades de carácter privado.

La distribución de 33 nuevas enseñanzas universitarias oficiales por universidades es la siguiente: 4 másteres universitarios en la Universidad de Burgos, 3 másteres universitarios en la Universidad de León, 3 (2 grados y un máster universitario) en la Universidad de Salamanca, 13 (un grado y 12 másteres universitarios) en la Universidad de Valladolid, 3 (un grado y 2 másteres universitarios) en la Universidad Católica ‘Santa Teresa de Jesús’ de Ávila, 4 másteres universitarios en la Universidad Europea Miguel de Cervantes y 3 (dos grados y un máster universitario) en la IE Universidad.

Así, la Universidad de Burgos podrá impartir los másteres universitarios en Ciencias de la Salud, en Comunicación y Desarrollo, en Ingeniería Informática y, el cuarto máster universitario será en Investigación e Innovación Educativas.

La Universidad de León podrá sumar a su oferta educativa los siguientes másteres universitarios: Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital, Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida – con la Universidad del País Vasco – y el máster universitario en Geoinformática para la Gestión de Recursos Naturales.

Por su parte, la Universidad de Salamanca ha visto autorizada la implantación de dos nuevos grados en Estudios Globales/Global Studies y en Ingeniería en Geoinformación y Geomática y un máster universitario en Estudios de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación con la Universidad de Oviedo y la Universidad Politécnica de Valencia.

La Universidad de Valladolid contará con un nuevo grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y 12 nuevos másteres universitarios en: Administración de Empresas (MBA); Análisis Económico y Finanzas; Formación Jurídica Especializada; Dirección de Proyectos; Energía: Generación, Gestión y Uso Eficiente; Europa y el Mundo Atlántico: Poder, Cultura y Sociedad, con la Universidad del País Vasco; Física; Investigación e Innovación en Arquitectura. Intervención en el Patrimonio, Rehabilitación y Regeneración; Inteligencia de Negocio y Big Data en Entornos Seguros/Business Intelligence and Big Data in Cyber-Secure Environments con la Universidad de Burgos y la Universidad de León; Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Relaciones Internacionales y Estudios Asiáticos y máster en Técnicas Avanzadas en Química. Análisis y Control de Calidad Químicos.

La Universidad Católica ‘Santa Teresa de Jesús’ de Ávila impartirá un grado en Ingeniaría Forestal y del Medio Natural y dos másteres universitarios, uno en Administración y Dirección de Empresas (MBA) y otro en Ingeniería Agronómica.

En lo que respecta a la Universidad Europea Miguel de Cervantes, podrá implantar cuatro nuevos másteres universitarios en Dirección y Gestión de Industrias Culturales y Creativas; Dirección y Gestión en Marketing Digital y Social Media; Dirección y Planificación Financiera y en Investigación y Gestión de la Innovación en Comunicación.

Finalmente, la IE Universidad ofertará dos grados: Comportamiento y Ciencias Sociales/Bachelor in Behavior and Social Sciences y Grado en Datos y Analítica de Negocio/Bachelor in Data and Business Analytics, así como un máster universitario en Comunicación Corporativa y de Marketing/Master in Corporate and Marketing Communication.

Tras la autorización de la implantación de estas enseñanzas por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades elevará al Consejo de Ministros la propuesta para el establecimiento del carácter oficial de esos títulos y su consiguiente inscripción en el Registro de universidades, centros y títulos, cuya aprobación mediante acuerdo del Consejo de Ministros será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).