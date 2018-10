Concha Velasco continúa sus actuaciones en La Latina y acude a la presentación del cortometraje Mañana y Siempre

Jueves, 11 de octubre de 2018

"El teatro no se puede suspender" afirma la actriz en una reciente entrevista en la Cadena Ser

El pasado 5 de octubre, el Ayuntamiento de Alba de Tormes anunciaba en el teatro el "no pregón" de Concha Velasco. Primero rectificando el propio anuncio de la pregonera que se imprimió en el libro de fiestas y ahora anunciando otra pregonera diferente tras anunciar que el pregón lo realizaría un allegado a la actriz.

Según Jesús Blázquez, "la neumonía que le ha obligado a pasar por el hospital va a imposibilitar que Concha Velasco pueda estar en la villa ducal el día del pregón. Todo ello a pesar de que la vallisoletana regresó a los escenarios el pasado 3 de octubre con la obra 'El funeral', escrita y dirigida por Manuel Velasco, hijo de Concha. “Yo ya estoy bien y tenía tanta ilusión en volver al teatro La Latina. Es verdad que he estado malita, he tenido una neumonía. Yo, como soy una estrella, yo no tengo un catarro, cojo una neumonía. Ya me pasó cuando tuve peritonitis que no apendicitis" explicaba Concha Velasco el pasado 3 de octubre, día que volvió a subirse a los escenarios.

Desde entonces, la actriz actúa de miércoles a domingo en el teatro La Latina y ayer acudía a la presentación del cortometraje 'Mañana y Siempre', en un acto organizado por la Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas (FHOEMO), la Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral (SEIOMM), la asociación de pacientes AECOSAR y con la colaboración de las farmacéutica biotecnológica Amgen y la biofarmacéutica UCB, forma parte de la campaña 'Tus huesos. Mañana y siempre'.