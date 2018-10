El PSOE acusa al PP de “querer vetar un aumento de 130 millones de euros de gasto social para la región”

“Los Senadores del PP por Salamanca quieren vetar un aumento de 130 millones de euros de gasto social para Castilla y León”. Es la acusación que realizan los políticos socialistas de nuestra región, con motivo de las dificultades para que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 se apruebe en la Cámara Alta.

“Resulta vergonzoso que el PP no esté llevando a las instituciones prácticamente ninguna iniciativa que se refiera a la vida y necesidades diarias de la ciudadanía castellana y leonesa en general, y a la de Salamanca en particular”, afirman.

En este sentido, el portavoz del PSOE en el Senado, Ánder Gil, considera que el PP en Castilla y León “está inhabilitado mientras perdure su silencio ante su implicación en la trama de corrupción Enredadera”

Senadores socialistas de Castilla y León consideran lamentable que el Partido Popular esté dispuesto a vetar en el Senado los nuevos Presupuestos que el Gobierno de España va a presentar en las Cortes Generales para el año que viene.

Un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 que incluiría un nuevo techo de gasto con unos 2.500 millones de euros más para que las comunidades autónomas los destinen a gasto social.

En el caso de Castilla y León, los senadores del PP están diciendo ‘no’ a unos 130 millones de euros adicionales que irían destinados directamente a cuestiones de máxima necesidad como por ejemplo la sanidad, la educación o la dependencia.

Para el PP, las personas simplemente no existen. Prefieren convertir el Senado en una trinchera para atacar al Gobierno de España antes que trabajar de manera constructiva para mejorar la Comunidad y la provincia salmantina.

Desde el PSOE se recuerda que el trabajo del Gobierno de España está dando sus frutos. Más de 600.000 pensionistas de Castilla y León se verán beneficiados por la revalorización de sus pensiones conforme al IPC, sin contar a aquellas familias que se verán beneficiadas por el bono social y otras ayudas de acceso a la energía.

En este sentido, el portavoz socialista en el Senado, Ánder Gil, ha manifestado que el PP de Castilla y León, y sus senadores, están inhabilitados mientras persista su silencio ante el Caso Enredadera, el mayor escándalo de corrupción que ha afectado jamás a la Comunidad. En Castilla y León todavía se está esperando a que Pablo Casado se pronuncie y que haga realidad la regeneración política que prometió cuando llegó a la dirección del PP.