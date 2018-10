Más de 40 jóvenes participan en el encuentro de dinamización del medio rural

Encuentro juvenil en un Béjar despoblado de juventud Durante los días del cinco al siete de octubre de 2018 en las instalaciones del albergue juvenil de Llano alto, en la ciudad de Béjar, ha tenido lugar el encuentro de Dinamización Rural Juvenil organizado por el Área de Dinamización Rural del Consejo de la Juventud de Castilla y León (CJCYL) En estos días se han podido conocer las opiniones de las más de 40 personas jóvenes, procedentes de diferentes poblaciones de Castilla y León y España, sobre la situación de las zonas rurales y se ha trabajado a través de ponencias en la brecha digital, el Eco-feminismo, las nuevas experiencias laborales en el medio rural, y en la elaboración de proyectos. El fin de todas las ponencia y mesas de experiencias ha sido la elaboración de un documento con las conclusiones expuestas por los participantes, las cuales se trasladarán al Instituto de la Juventud para su estudio y puesta en marcha de las diferentes propuestas presentadas. Además de la parte de charlas, ponencias y grupos de trabajo, la parte lúdica ha incluido veladas y dinámicas realizadas por el equipo del Consejo de la Juventud de Béjar y la malagueña Asociación Cultural MIBU, que pusieron en marcha actividades y juegos de diferentes temáticas. Otra de las actividades que tuvo lugar fue la visita cultural por Béjar facilitada por el Ayuntamiento de la ciudad. Los miembros bejaranos del Consejo han agradecido públicamente la presencia de Cristina Martín Sánchez, ex presidenta del CJ Béjar, a quien felicitan por su ponencia que gustó especialmente y echaron en falta la presencia del Concejal de Juventud que no pudo asistir por motivos de agenda, sin embargo si se pudo contar con el alcalde Alejo Riñones. Para finalizar este breve resumen hay que destacar la necesidad de aumentar la financiación del consejo de la juventud de Béjar, con la que poder realizar un mayor número de acciones y aumentar la participación activa de la juventud en la vida de la ciudad, además de una mayor implicación de nuestros políticos por el buen funcionamiento del consejo, a los que se solicita que pongan solución a la problemática precaria de recursos, tanto en el local actual como en los gastos que ello acarrea. Con todo lo realizado este fin de semana queremos conseguir que las juventudes tengan la oportunidad de quedarse y ser protagonistas en sus pueblos y municipios y trasmitir a la sociedad los valores de lucha y superación como valores fundamentales en la juventud de nuestra comunidad y aunque sea una frase muy utilizada ‘la Juventud somos el presente y futuro de esta sociedad en la que vivimos y nuestros sueños son el camino de los éxitos del mañana. Ayúdanos a conseguirlo’. Solicitamos al ayuntamiento de Béjar que no nos dé la espalda. Consejo de la Juventud de Béjar