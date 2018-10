Vanessa Rodríguez Nevado presenta su nueva obra ‘La chica del abrigo rojo’ en la librería Santos Ochoa

Martes, 9 de octubre de 2018

La salmantina Vanessa Rodríguez Nevado ha presentado este martes su nueva obra ‘La chica del abrigo rojo’. La jornada se ha llevado a cabo en la librería Santos Ochoa. La autora nació en 1980 en Béjar y es una amante de la literatura, propulsada al desafío gracias a su profesora de literatura, que tras ponerle en duda en unos de sus escritos y suspenderle la asignatura, la empujó a seguir escribiendo para dejar claro que todo lo que salía de su bolígrafo, era cosecha propia. “Si me dicen que no puedo, me ayudarán a conseguirlo”.

Argumento de la obra

La oscuridad siempre trae consigo sorpresas y no siempre son gratas. Misterio y miedo... solo hay que saber mirar dentro de uno mismo para encontrar lo que otros esconden. En medio de aquel campo, que sembró el horror de ese pueblo, no solo encontré su sangre sino las huellas desaparecidas de parte de la mía. Lo que nadie imaginaba es que esas huellas dirigían mi rumbo, un camino al que no hubiera imaginado enfrentarme.

Despertó en mí de nuevo la pesadilla que años atrás creí enterrada y con ello encontré la mitad que me faltaba. Sangre, dolor, injusticia... cuesta mucho enfrentarse a los demonios del pasado, pero hasta el camino más oscuro termina en luz.

Fotos: Lydia González.