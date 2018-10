‘Two strangers who meet five times’, corto ganador del Mahattan Short Film Festival

Martes, 9 de octubre de 2018

Una de las escenas del corto 'Two strangers who meet five times'

Este lunes se anunció en Nueva York el ganador de la edición 2018 del Manhattan Short Film Festival. De los votos recibidos de ciudades de todos los continentes ha resultado ganador el cortometraje Two strangers who meet five times, del británico Marcos Marcou. En la categoría de mejor actor ha resultado vencedor Felix Grenier, por su trabajo en el cortometraje canadiense Fauve.

El festival, organizado en la ciudad por Salamanca Film Commission, ha recibido durante los días 2, 3, 4 y 5 de octubre alrededor de 400 espectadores que han llenado las ocho sesiones ofrecidas en el Museo del Comercio. De forma simultánea, más de 100.000 personas de 250 ciudades de todo el mundo hacían lo mismo en diferentes cines, galerías, cafetería de los 5 continentes. Los espectadores salmantinos han coincidido con el resto del público en otorgarle el máximo número de votos a Two strangers who meet five times con 57, seguido por el corto del húngaro Barnabás Töth: Chuchotage, y el tercer lugar de la votación lo ha ocupado la cinta inglesa Baghead, de Alberto Corredor Marina. En el apartado de mejor actor también se ha coincidido con el resto de las ciudades obteniendo 106 votos Felix Grenier.

El Manhattan Short Film Festival, gracias a Salamanca Film Commission, se celebra por octava ocasión en la ciudad. Este año ha contado de nuevo con la colaboración del Museo del Comercio. En ediciones anteriores ha sido celebrado en el Auditorio Juan Pablo II de la Universidad Pontificia, en el Auditorio Fonseca y en la Casa de las Conchas.

Participar en el Manhattan Short supone un importante avance en la carrera profesional de los realizadores, puesto que varios de los cortometrajes de pasadas ediciones han estado nominados a los Oscar en la categoría de cortometraje, los Bafta británicos, los Cesar franceses o han optado a premios en festivales tan importantes como Sundance. El premio del festival consiste en proyectar el corto ganador en una de las calles de Manhattan en un pase al que están invitados diferentes productores neoyorkinos.

Resultados Manhattan Short Film Festival

Mejor cortometraje:

1 Two strangers who meet five times (UK)

2 Chuchotage (Hungría)

3 Baghead (UK)

Mejor actor:

Felix Grenier por Fauve

Resultados Manhattan Short Film Festival, Salamanca:

Mejor cortometraje:

1 Two strangers who meet five times (UK) 57 votos.

2 Chuchotage (Hungría) 50 votos

3 Fauve (Canadá) 46 votos

Mejor Actor, Salamanca:

1 Felix Grenier (Fauve) 106 votos.