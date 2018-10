José María Movilla dimite como director general del Salamanca CF UDS

Martes, 9 de octubre de 2018

Las trabas administrativas por parte de los dirigentes del club a la hora de planificar diferentes cuestiones sobre el equipo parece haber sido el factor causante de la dimisión

José María Movilla ya no es director general del Salamanca CF UDS. El madrileño ha dimitido de su cargo apenas cuatro meses después de llegar y así lo ha anunciado a través de un comunicado publicado esta mañana en sus redes sociales.

Comunicado de José María Movilla

“Me dirijo a todos vosotros a través de este comunicado para despedirme después de un breve pero intenso periodo de tiempo. En el mes de junio me incorporé a un club casi vacío y devastado por las malas gestiones. La primera vez que entre en las oficinas me dieron ganas de salir, coger mi coche y volver a Madrid. El desídio y la dejadez que vi allí dentro me dio la impresión de que me había embarcado en algo más complicado de lo que me esperaba. Rápido empecé a conocer a la gente que andaba por alí. Cada uno con sus problemas acarreados de anteriores temporadas pero casi todos ellos con una ilusión y unas ganas de sacar adelante el proyecto que me animaron a pensar que podíamos hacer algo interesante.

He estado varios meses sin dejar de trabajar para conseguir una plantilla competitiva. No tengo ninguna duda de que esta temporada el equipo va a dar muchas alegrías y va a hacer un buen campeonato. Siempre y cuando impere el bien del equipo y no los intereses personales que nada tienen que ver con el fútbol.

El motivo de mi despedida es que no puedo trabajar con personas que imponen jugadores o entrenadores que no tienen nivel para esta categoría. No voy a consentir que haya jugadores que desaparezcan casi un mes en una pretemporada cuando el equipo está trabajando, ni tampoco que me den órdenes sobre fichajes o bajas personas que no conocen este deporte y solo se guían por lo que ven en un twitter o por el resultado del encuentro. No estoy de acuerdo con la destitución de Campos ni en como se está trabajando para la contratación de otro entrenador; desde el miércoles estoy trabajando para llegar al viernes por la mañana a un acuerdo con entrenador de alto nivel, de los mejores de la categoría con experiencia en Segunda A y Segunda B. La inestabilidad por parte de los propietarios del club y del presidente hacen que no se pueda firmar el contrato del nuevo entrenador y por lo tanto el equipo continúa sin una persona que lo dirjia. Es muy difícil trabajar con las trabas administrativas que desde dentro del club me encuentro a diario junto a mi equipo de trabajo. Por todo esto y muy a mí pesar abandonó el club, un club lleno de buena gente y muy identificada con su equipo y ciudad.

Gracias a todos por como me habéis tratado y por vuestro inmenso compromiso con el equipo. Agradecer a todos los jugadores, cuerpo técnico, afición y especialmente a Grana, Josito, Guille, Vicente y Víctor por vuestro trabajo y cariño. Os merecéis por la maravillosa ciudad que tenéis y por vuestra pasión y amor unos dirigentes que os lleven a Primera División. ¡Hala Unión!”.