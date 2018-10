El 3º Día | 8 Octubre | Agudo y José Manuel, claves con sus goles en las victorias de sus equipos

Lunes, 8 de octubre de 2018

Un vistazo a otras historias que nos ha dejado el primer fin de semana deportivo del mes de octubre

[HILO MUSICAL > Barcelona, de Freddie Mercury & Montserrat Caballé]

Ironías de la vida: justo este lunes 8 de octubre se cumplen 30 años exactos de La Nit, un macrofestival cultural que tuvo lugar en Barcelona junto a la Fuente Mágica de Montjuic para dar la bienvenida a la Bandera Olímpica que el alcalde de la ciudad, Pasqual Maragall, había recogido unos días antes en la Ceremonia de Clausura de los Juegos de Seúl. En ese Festival, tuvo lugar la interpretación pública más emblemática por parte de Freddie Mercury y Montserrat Caballé de Barcelona, la canción más relevante asociada a un evento deportivo que se ha creado nunca en España.

Lamentablemente, debido a la muerte 8 meses antes de los Juegos de Barcelona de Freddie Mercury, la canción no fue interpretada en las Ceremonias de los Juegos, empleándose únicamente como banda sonora del vídeo de introducción -con imágenes deportivas y de la ciudad de Barcelona- con el que se abrió para todo el mundo el 25 de julio de 1992 la retransmisión televisiva de la inolvidable Ceremonia de Apertura de aquella cita olímpica.

La compañera de Mercury, Montserrat Caballé, acabó interpretando la pieza en otra cita deportiva 7 años después: en los prolegómenos de la memorable final de la Liga de Campeones de 1999 que disputaron Manchester United y Bayern de Múnich en el Camp Nou (en la cual el Manchester le dio la vuelta al marcador en los últimos instantes). En la hora de la muerte de Montserrat Caballé, es obligado recordar este tema, y también la historia de cómo se juntaron divo y diva para componer Barcelona.

[MOMENTOS FdS]

- El 0-1 de Benavente : Este fin de semana ha habido una triple visita de equipos de Benavente a Ciudad Rodrigo: los juveniles y cadetes del Atlético Benavente jugaron en la tarde del sábado en Conde de Foxá contra los equipos del III Columnas, mientras que el Senior del CD Benavente jugó en la tarde dominical en el Francisco Mateos contra el Ciudad Rodrigo. En los tres partidos, los de Benavente comenzaron ganando 0-1... y en los tres perdieron.

- Los que sí perdieron con Benavente : No todos los mirobrigenses han ganado este fin de semana contra equipos de Benavente. Motta y Raúl perdieron con el Albense en su visita al Senior del Atlético Benavente en partido correspondiente a la 2ª División B.

- Al son de la Conjura : En lo que respecta a los equipos juveniles y cadetes del Atlético Benavente, se fueron de Ciudad Rodrigo a un ritmo ‘especial’: tenían su autobús aparcado en el parking situado frente al antiguo Centro de Salud, y cuando se dirigieron al bus para marcharse estaba sonando ya la ‘música medieval’ procedente de Bolonia en los prolegómenos de la representación teatral de La Conjura de Ciudad Rodrigo.

- Visión opuesta : Si desde los Campos de Toñete se ve la Catedral, evidentemente desde la Catedral ‘se ven’ los Campos de Toñete, e incluso se pueden ver ambos lugares en un mismo plano desde el Parador. Hay que echarle agudeza visual, pero a la izquierda de la Torre, en miniatura, se puede ver a varias personas presenciando uno de los partidos de alevines jugados en la mañana del domingo.

- Visión despejada : En el lapso de tiempo comprendido entre los dos últimos partidos en casa del Ciudad Rodrigo ha desaparecido el montón de escombros que había acumulado en un solar en las inmediaciones del Francisco Mateos.

- Deja vú : Buscando en la hemeroteca desde cuándo llevaba el montón allí, resulta que lo publicamos en [El 3º Día] posterior al primer fin de semana de octubre... al igual que este año. Las coincidencias de un año para otro, sin ninguna intencionalidad, van más allá: resulta que en aquel 3º Día también publicamos una foto a la lejanía de los Campos de Toñete, tomada desde la muralla, y que José Manuel fue protagonista por haberle marcado... al Guijuelo, al igual que este fin de semana.

- El hormiguero : La verdad es que en las imágenes no se aprecia en todo su ‘esplendor’, pero en la tarde dominical había un impresionante reguero de hormigas en una banda del Francisco Mateos.

- El fútbol sala ya es olímpico : No me extrañaría lo más mínimo que la mayoría no se haya enterado que este fin de semana han comenzado en Buenos Aires (con una Ceremonia de Apertura junto al Obelisco) los terceros Juegos Olímpicos de Verano de la Juventud. A muchos les deberían interesar estos Juegos, considerados la ‘cantera’ olímpica, porque en el programa de los mismos está haciendo su debut el fútbol sala, con lo cual, la largamente reivindicada presencia de este deporte en los Juegos ‘de mayores’ ya no es tan utópica. Por cierto, en Buenos Aires España sólo tiene representación en este deporte en categoría femenina.

- En tweets :

[LOS EMIGRANTES]

Este fin de semana, dos de los emigrantes del fútbol mirobrigense, Agudo y José Manuel, han sido absolutamente claves con sus primeros goles de la temporada en las victorias de sus actuales equipos. En lo que respecta a Agudo, abrió el marcador en la visita de su equipo, el Juvenil Regional del Salmantino, al Arces vallisoletano, logrando posteriormente el 1-3 que cerró el marcador.

Mientras, en lo que se refiere a José Manuel, que milita en el Juvenil Provincial de Unionistas, salió al campo en la segunda parte en la visita de su equipo al Guijuelo, anotando el gol de la victoria en el 88’. La imagen pertenece al equipo de Unionistas, que está dirigido por Gabri de Aller (y que cuenta también en su cuerpo técnico con Javi Bravo).

