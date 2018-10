“Tres de cada cuatro euros presupuestados para obras y servicios sigue sin ser ejecutado”

Lunes, 8 de octubre de 2018

“Han transcurrido 280 días del presente año donde tan solo se han ejecutado en inversiones previstas poco más de 9 millones de euros de los casi 43 millones que estaban previstos”

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, José Luis Mateos, ha denunciado la “nefasta política del gobierno del PP en el Consistorio salmantino en materia de inversiones”, ya que, “a día de hoy, cuando solo falta un trimestre para terminar el ejercicio, tres de cada cuatro euros previsto o presupuestado para obras y servicios, o lo que es lo mismo, para el bienestar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sigue sin ser ejecutado o guardado en el cajón”.

El edil del PSOE subrayaba que se trata de “un hecho que viene a confirmar una vez más la mala gestión y el incumplimiento de compromisos y proyectos que se ofrecen una y otra vez, se presupuestan año tras año, y que luego nunca se realizan o se quedan en humo”.

En este sentido, aseguraba que “el grado de ejecución de inversiones está congelado en relación a los datos del anterior trimestre. Han transcurrido 280 días del presente año donde tan solo se han ejecutado en inversiones previstas poco más de 9 millones de euros de los casi 43 millones que estaban previstos. Cuando a estas altuas deberían estar ejecutadas las tres cuartas partes en este capítulo la realidad nos dice que el nivel de ejecución no alcanza ni el 22%, o lo que es lo mismo, sólo se ha invertido menos de un euro de cada cuatro euros que el equipo de gobierno del PP tenía previsto invertir en la ciudad de Salamanca”.

Por tanto, según los socialistas, “para cumplir con las previsiones debería ejecutarse hasta final de año a un ritmo diez veces superior al que se ha venido ejecutando hasta la fecha, algo que visto lo visto es imposible, demostrando lo dañino que resulta el PP para la dinamización local, el desarrollo y la generación de empleo en Salamanca. Es dañino porque deja sin invertir tres de cada cuatro euros de los previstos”.

Mateos citaba algunos ejemplos: “hay algunas partidas en parcelas municipales concretas donde no se ha invertido ni un solo euro de lo previsto, como gestión del Patrimonio, Mercados, Turismo, Ordenación Local o Vialidad Tormes+. En otras cuestiones importantes como Deportes o instalaciones deportivas el grado de inversión apenas alcalza el 7% de lo previsto”.

El Grupo Socialista sostiene que “hay una gran cantidad de áreas de gestión en las que hay que darle un rotundo suspenso o un necesita mejorar al equipo de gobierno municipal del PP en el Ayuntamiento de Salamanca. Áreas en las que el máximo responsable es el señor Carlos García Carbayo, como las de Patrimonio y Contratación, por lo que se hace necesario que de manera inmediata dé explicaciones o responda sobre las razones para que exista esta congelación o parálisis en la contratación y, por tanto, en la inversión”.

En este punto, el portavoz municipal del PSOE se muestra contundente para decir que “el PP en general, y el señor Carbayo en particular, y según parece futuro alcalde interino, no son capaces de gestionar el día a día, no son capaces de gestionar lo más básico como que las inversiones previstas y presupuestadas lleguen a la ciudad y a los ciudadanos de Salamanca. Un euro que se deja de invertir en la ciudad es un euro que deja de crear empleo y desarrollo social y económico”.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CAPÍTULO DE INVERSIONES AÑO 2018 – Por programas (Datos a 5-octubre-2018)