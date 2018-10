El CD Guijuelo gana al Depor B y blinda el Municipal (1-0)

Domingo, 7 de octubre de 2018

El conjunto chacinero se adelantó con un gol de Jonathan Martín a la hora de juego que sirvio para obtener la cuarta victoria consecutiva

CD GUIJUELO 1-0 DEPORTIVO FABRIL

Guijuelo: Felipe, Raúl, Razvan, Jesús, (Ayub 47'), Jonathan Martín, Carlos Rubén, Juanra, Luque, Manu Dimas (Pallarés 82'), Fuster, Carmona (Iván Pérez 75')

Deportivo: Pedro López, Blas, Quique, Mujaid, One, Carlos López, Víctor, Javi Cobo (Uxio 75'), May (Luismi 82'), Joni Montiel, Juanje (Villares 66')

Goles: 1-0 min. 64 Jonathan Martín

Árbitro: Cambronero González (Castilla la Mancha), amarillas para los locales Luque 77', Carlos Rubén 80' y Razvan 91'. Amarillas para los visitantes Blas 40' y Carlos López 93'.

Incidencias: Municipal de Guijuelo, 500 espectadores.

Intratable en casa. Así esta el Club Deportivo Guijuelo que ha vuelto a ganar en casa. Cuarta victoria consecutiva para los de Ángel Sánchez, que escalan hasta la tercera posición de la tabla con 15 puntos.

La primera parte mostró a un Guijuelo ejerciendo de equipo dominante en su propio terreno. Pero no duró mucho tiempo antes de que el partido cayera en una espiral de jugadas en el centro del campo sin mucho peligro. El Deportivo jugo bien sus cartas y ralentizó el juego para evitar la posesión local, a la espera de aprovechar algún fallo. Las ocasiones no abundaban y los tiros a puerta no llegaban en ninguna de las dos áreas. La unica oportunidad digna de mención fue la de Carmona en el minuto 20, con un disparo en la frontal del área que puso en aprietos a Pedro López.

La segunda parte fue un calco de la primera, al menos al principio, con dos equipos bastante estancados en el centro del campo. El balón no fluía a las bandas y toda iniciativa de ataque parecía perezosa. No fue hasta la hora de juego cuando se encendió el partido. El Guijuelo forzó un saque de esquina y tras un rechace, el balón le cayó a Jonathan Martín. El capitán estuvo muy atento y certero, marcando de volea por encima del portero.

Abierto el marcador, el partido cambió del estancamiento a la total apertura, con constantes tiros, la mayoría muy errados, buscando o el empate o afianzar el marcador. En la recta final cualquiera de los dos equipos pudo marcar el siguiente. Sin embargo, el tiempo se agotó a favor de los locales, brindando una nueva e importante victoria para los verdiblancos.