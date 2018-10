Encuentro en Salamanca

Estos días pasados se han paseado por las viejas calles salmantinas numerosos juristas de Argentina, de Australia, de Canadá, de Colombia, de Estados Unidos, de Suecia y de numerosos países más del mundo entero para hablar ni más ni menos que del tema poliédrico de la prueba. Pese que algún despistado pueda creer que es un tema ya muy manido, no hallo justificación más clara para demostrar la actualidad y el interés que suscita que la cantidad, la variedad y el altísimo nivel de quienes han tenido la gentileza de visitar nuestra ciudad hospitalaria y nos han mostrado los resultados de sus investigaciones más recientes.

Nos sentimos afortunados, quienes formamos parte del área de Derecho Procesal de nuestra Universidad, de haber podido recibir con los brazos abiertos a estos máximos especialistas, de haber podido debatir con ellos, de preguntarles personalmente sobre los mil matices que conlleva el problema nuclear de convencer al juez sobre la realidad de determinadas afirmaciones introducidas en el proceso. Ha sido un privilegio haber sido testigos directos, no sólo de su extraordinaria presencia y de la constructiva exposición de sus conocimientos, sino también de su calidad humana y de su admirable generosidad.

Lo que en principio iban a ser exclusivamente las XXVI Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, gracias a dos personas sabias y voluntariosas, los profesores Loïc Cadiet y Eduardo Oteiza, se convirtió en un proyecto más amplio y ambicioso, adjetivos a los que no me cuesta nada añadir el de atrevido, porque supone tratar de reunir en nuestra antigua ciudad universitaria a máximos referentes del estudio procesalista, no sólo del ámbito de nuestra querida América Latina, lo cual no hubiera sido poco, sino añadir a ello las visiones de otros ámbitos culturales muy diversos, representados todos en esa activa organización que es la Asociación Internacional de Derecho Procesal.

Salamanca es acogedora y sabe combinar el recibimiento a personas que vienen de lugares diversos de España y del mundo y los acepta como propios, a pesar de los fríos rigurosos o de los veranos calientes, que hemos tratado de esquivar con una convocatoria en lo que suele ser el templado otoño castellano. Como no se entiende Salamanca sin estudiantes, éstos han sido también protagonistas de nuestra cita. No sólo han interesado las opiniones de los ínclitos investigadores, de los jueces esforzados, de los abogados litigantes, de los pacientes procuradores, sino que también en nuestra ciudad nos enseñan los estudiantes, sin elitismos excluyentes, porque de la suma sale el provecho para todos, y no hay opinión ignorante cuando uno piensa por sí mismo, cuando a partir del esfuerzo y el estudio trata de construir conocimiento.

No hubiera sido posible, no obstante, atender a los espléndidos proyectos, si no hubiéramos contado con un equipo de primera categoría, que nos dejó en herencia nuestra añorada maestra, la Prof.ª Dr.ª María del Carmen Calvo, mujeres y hombres jóvenes dedicados con fervor al avance de nuestra ciencia, y que cuando se les pone ante un complicado reto saben responder con seguridad y eficiencia, hasta el punto de llevar en volandas a quien hace como que les coordina.