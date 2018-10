Jorge Escolar: “El partido se puso cuesta arriba muy pronto y luego la expulsión de Júnior lo condiciona”

Domingo, 7 de octubre de 2018

El técnico señaló que tiene contrato con el club y que es su aspiración cumplirlo

Jorge Escolar comparecía ante los medios tras la derrota del equipo blanquinegro. Cariacontecido por lo dura de la derrota señalaba que “el partido se nos puso cuesta arriba muy rponto. Al encajar tan pronto, luego el partido se ha vuelto loco, ha llegado la expulsión de Júnior y el resto del partido ha estado condicionado por ello”. Sobre su expulsión comentó que “realmente no he dicho nada y no me he dirigido ni al linier ni al árbitro. Sólo reaccioná en una acción que entendí hubo falta a Antonis”, dijo.

Sobre el vestuario, dejó claro que “está dolido. Es un vestuario que está muy unido. Son grandes profesionales, grandes compañeros y después de la derrota la gente está fastidiada, pero son muy responsables y van a dejar todo para sacar esto adelante. Eso lo debe tener claro la afición”.

Sobre su situación personal tras el cese de Campos, de cuya mano llegó, añadió que “mi situación es que tengo contrato que firmé y me debo al club. A partir de ahí soy un trabajador más y estoy a expensas del club. Yo sí que quiero seguir”, sentenció.