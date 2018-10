El PP tacha de “demagogia” la actitud del PSOE con su grupo por la falta de Pediatra, mientras Ávila alega que “nuestra obligación es preocuparnos”   

Viernes, 5 de octubre de 2018

PEÑARANDA | Carmen Familiar, portavoz popular, ha explicado los diferentes contactos mantenidos en la búsqueda de soluciones a la suspensión, mientras la primera edil afirmaba que “la mayor preocupación la han tenido los padres que tenían hijos de corta edad”

El tenso enfrentamiento entre PP y PSOE ha sido protagonista durante la sesión plenaria ordinaria celebrada este viernes, motivado por la falta de sustitutito en el servicio de Pediatría en el Centro de Salud y las gestiones llevadas a cabo por unos y otros.

La portavoz de los populares, Carmen Familiar, afirmaba que, al respecto de la situación originada, “el Partido Socialista ha hecho una demagogia total en las redes al decir que el PP se conforma. Decir que yo me muestro comprensiva y complaciente con la decisión que han dado desde la Gerencia de Atención Primaria es totalmente falso. Pedirme coherencia y valentía para defender a los peñarandinos ante la Junta es algo que ya hago, eso ustedes no lo van a poner en duda” y añadía que “creo que los que estamos en la Corporación nos presentamos precisamente para defender los derechos de los ciudadanos…no sé si todos los que están pueden decir lo mismo”.

Familiar recordaba que desde su grupo apoyaban la moción presentada para la eliminación de las listas de espera en el Hospital Clínico de Salamanca y recordaba que desde el inicio de la problemática por la falta de Pediatra “he mantenido varios contactos con el Delegado Territorial de la Junta y el Gerente de Atención Primaria. Ambos han mostrado su preocupación pero no se ha podido hacer otra cosa como ustedes bien saben. El problema de la falta de estos especialistas es generalizado, pero conocen perfectamente que estamos a favor de que se solucione como debe ser, pero no se puede, habrá que buscar soluciones donde tengan que darlas”.

La alcaldesa de la ciudad, Carmen Ávila, respondía contundente a la portavoz popular que “está ofendiendo a este Equipo de Gobierno poniendo en duda que cada uno de sus miembros no estén aquí para luchar los derechos de los ciudadanos. Estamos para defender a todos y cada uno de los peñarandinos” tras lo que afirmaba que “he mantenido numerosos contactos como bien he explicado y claro que me han mostrado su preocupación…pero ¿sabe de quién es la preocupación mayor? De los padres y madres que tienen niños de corta edad…nuestra obligación ha sido y es la de preocuparnos por su situación”.

Ávila argumentaba durante su turno de palabra que “deben ser quienes tienen las competencias y los medios los que pongan soluciones. Parchear la situación no es correcto. Que los padres tengan que irse a Urgencias a Salamanca cuando sus hijos se ponen malos no me parece justo puesto que el Centro de Salud cuenta con una plaza de Pediatría, que no se está cubriendo por el especialista que tiene que ocuparla, siempre con todo mi respeto al trabajo de los facultativos que han ejercido en ella” y añade que el problema vivido “viene de una mala gestión y planificación por parte de la Junta de Castilla y León. Volveremos a tener el mismo problema, por una enfermedad, una baja o las vacaciones nuevamente…eso tienen que evitarlo”.

Al margen de esta cuestión, la sesión aprobaba sin apenas debate y por unanimidad la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos por prestación de servicios en la Escuela Municipal de Música, con interés social, que solo afecta en un porcentaje mínimo y para familias que cuenten con dos o más hermanos en ella. A mayores, y nuevamente por unanimidad, se daba luz verde a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios en el Cementerio y varias daciones de decretos, mientras que el turno de Ruegos y Preguntas se completaba con cuestiones burocráticas como la tramitación de la creación de la plaza de Vicesecretario-interventor, la situación en la que se encuentra el Plan de Protección del Conjunto Histórico, pendiente del informe favorable de Patrimonio, o la limpieza y cuidado de algunas zonas como las denunciadas en redes por el PP y en lugares como la Urbanización Los Chopos.