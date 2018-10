El III Senior inicia su ‘exilio’ en la Regional de Aficionados a tope de jugadores en busca del ascenso

Viernes, 5 de octubre de 2018

Los mirobrigenses tendrán únicamente 4 rivales, tras no salir finalmente Macotera

El Senior del III Columnas iniciará el próximo domingo por la tarde en Carbajosa de la Sagrada la temporada 2018/2019, que será totalmente diferente a las de los últimos tiempos tras el ‘descenso en los despachos’ que provoca que los mirobrigenses tengan que competir en una categoría de nueva creación, la Regional de Aficionados, un escalón por debajo de su categoría habitual, la 3ª División.

Precisamente, el regreso a esa categoría perdida es el único objetivo de la temporada que comienza el domingo. Para ello, deben quedar primeros de la nueva competición, que finalmente contará con apenas 5 equipos, incluido el III Columnas.

Hay que recordar que en un principio esta nueva categoría iba a contar, junto al equipo mirobrigense, con el FS San José de Salamanca, el San Roque de Carbajosa de la Sagrada, el Intersala de Zamora y el Zarzuela del Pinar segoviano. Posteriormente, se cayó el Zarzuela del Pinar, pero aparecieron en escena Macotera y Laguna FS VV, dándose a conocer con un total de 6 equipos el calendario de competición, consistente en 5 vueltas, en el cual a algunos equipos se medían 2 veces en casa y 3 fuera, y al resto a la inversa.

Sin embargo, hubo una sorpresa ‘de última hora’: la decisión final por parte de Macotera de no salir a competir, lo que deja la categoría con sólo 5 equipos, y además, con el calendario antiguo (el originalmente confeccionado ya no se ha modificado, por lo que cada jornada descansa un equipo).

Debido a ese descanso por vuelta, y a los parones ‘normales’ por vacaciones, el III Columnas no jugará en ningún tramo de la temporada más de 4 semanas seguidas (y ese escenario sólo se dará 3 veces). En total, los mirobrigenses jugarán 20 partidos, saliendo perdiendo con la retirada de Macotera, ya que tendrán que jugar más de la mitad, 11, fuera de casa (6 en la provincia de Salamanca y 5 fuera de la misma). En lo que respecta a los 9 partidos en Conde de Foxá, el III Columnas ha decidido que este año la entrada sea totalmente libre y gratuita.

Eso sí, el debut en casa se hará de rogar hasta el último fin de semana de octubre. Los mirobrigenses debían haberlo hecho durante el Puente del Pilar, pero justamente al equipo que les tocaba recibir era a Macotera. Las peculiaridades comentadas, además de los parones ya originalmente programados, harán que los mirobrigenses estén sin jugar en casa dos largos períodos de tiempo: del 15 de diciembre al 9 de febrero, y del 30 de marzo al 11 de mayo, en lo que será su última comparecencia en casa.

Esta baja del Macotera respecto al momento en que el III Columnas inició la pretemporada no es la única que se ha producido estas semanas: uno de los porteros con los que iba a contar el equipo, Pablo Tocino, finalmente no será de la partida por cuestiones laborales. Por el contrario, se ha producido una continuidad en el equipo no prevista, la de Arturo Miñana.

Junto a él, repiten de la temporada pasada Jorge Pichoga, Álex Martín, Marc, Asier, Cholo, Tipon y Álex Francisco (el equipo ha perdido únicamente a dos jugadores, que se han marchado ambos a 2ªB: Raúl al Albense y Rubén al Universidad de Valladolid). Del Juvenil del III Columnas suben por edad cuatro jugadores: Jesús, Adrián, Daniel y Álex Morales, y además, también sube el portero José, que tiene ficha Juvenil, pero será miembro a todos los efectos del equipo Senior.

La plantilla se completa con el regreso de Álex Martín, de Villavieja -que ya estuvo en el Senior del III Columnas hace dos campañas-; y con la incorporación de Jorge Briz, que hará su debut con la camiseta de este equipo, que en total cuenta para este curso con 15 jugadores (14 seniors y 1 juvenil).

En lo que respecta al banquillo, el III Senior –que mantiene el patrocinio de Textiles Acosta- vuelve a ser dirigido como en la gran campaña vivida hace dos años por Fita, quién estará acompañado de nuevo por Colme como preparador físico, teniendo como delegados a José Juan y Ballesteros.

La temporada arranca en cierta medida ‘a ciegas’ para el III Columnas, ya que a día de hoy, como explica Fita, solo conocen la composición de la plantilla del rival que tendrán el domingo, San Roque de Carbajosa de la Sagrada, que tiene a jugadores de diversas procedencias, como Albense o San José.