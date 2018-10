El salmantino Toño Casado dirigirá un musical sobre la vida de Jesús

Jueves, 4 de octubre de 2018

El próximo 22 de noviembre llegará a Madrid “33 El Musical”, una súper producción que subirá a escena la vida de Jesús, el mayor influencer de la Historia, como nunca se ha contado en un escenario sin parangón, Espacio 33, un espectacular recinto de 7.000 m2, situado en Ifema, Feria de Madrid, creado ad hoc para la puesta en marcha del proyecto y cuya magnitud rompe con todo lo establecido en España hasta el momento en el teatro musical. “Es una producción con la que España alcanzará el mismo nivel que los grandes espectáculos de Broadway o del West End, una puesta en escena sin precedentes”, subraya Nacho Alonso, coproductor de la obra junto a Felipe García-Quirós.

Christian Escuredo, actor reconocido por sus actuaciones en distintos musicales, películas y series de televisión, será el protagonista de la obra e interpretará a Jesús, el hombre que cambió el transcurso de la humanidad con su mensaje de amor. Completan el elenco otros 27 actores entre los que se encuentran artistas que han participado en series de televisión y grandes musicales y concursos como Operación Triunfo y La Voz. Fueron más de 2.000 las personas que se presentaron al casting el pasado mes de mayo, pero solo 28 resultaron finalmente seleccionadas para participar en el fenómeno musical del año.

Todos ellos, de la mano del salmantino Toño Casado, autor, compositor y dirección de “33 El Musical”, y de unos equipos creativo y técnico de primera categoría, preparan una propuesta teatral que promete conmover a todos los espectadores y convertirse en el estreno de la temporada. “Es una oportunidad para redescubrir la Historia” -destaca Casado-, “La dimensión de este proyecto es bestial. El espectador vivirá una experiencia única, una montaña rusa de emociones”, añade.

Toño Casado (Salamanca), es un sacerdote español, compositor y director artístico con siete discos publicados. Participó en la composición de la película La Llamada, y fue el compositor del himno y coordinador de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Cracovia. Además, Casado ha sido director musical en las visitas de distintos Papas a España.

La historia del mayor influencer como nunca te la han cantado

Los profesionales que conforman los equipos creativo y técnico de este proyecto cuentan con la experiencia acumulada de haber trabajado en musicales como El Rey León, La Bella y la Bestia, Billy Elliot, Mamma Mia, El Guardaespaldas, El Fantasma de la Ópera, 40 El Musical y Hoy no me puedo levantar, entre muchos otros.

Grandes nombres como Julio Awad, director musical de La Bella y la Bestia, Annie, My Fair Lady y El Fantasma de la Ópera, entre otros; el diseñador de sonido Javier Isequilla, que ha participado en musicales como Chicago, We Will Rock You y La Familia Addams; el diseñador de iluminación Carlos Torrijos, que ha diseñado la iluminación para Billy Elliot, Hoy no me puedo levantar y 40 El Musical, entre otros; los diseñadores de escenografía David Pizarro y Roberto del Campo, que han trabajado en numerosos musicales, y Juan Sebastián, responsable del vestuario de grandes obras de ópera como Salomé y La Breche, y de teatro, como Acastos, El Padre, Escuadra hacia la muerte, son solo algunos de los increíbles profesionales que componen el equipo de “33 El Musical”.

A nivel de producción, cabe destacar que “33 El Musical” contará con videomapping, un recurso escénico que solo se ve en los grandes musicales de Broadway y Reino Unido.

Un gran escenario, Espacio 33

“33 El Musical” se representará en Espacio 33, un recinto que cuenta con una carpa abovedada y calefactada de 2.100 m2 y 19 metros de altura, lo equivalente a un sexto piso, en la que se ha levantado un teatro a la italiana con capacidad para 1.118 espectadores, un escenario de grandes dimensiones y una boca escénica de 14 metros, una de las más grandes nunca vistas. Todo ello convierte a Espacio 33 en el teatro efímero más grande y con mayor capacidad que jamás se haya construido en nuestro país con un presupuesto de 2,3 millones de euros entre la escenografía y la carpa.

La construcción de Espacio 33 se ha llevado a cabo en tres meses, “un tiempo récord teniendo en cuenta la envergadura del proyecto”, señala David Azabal, director técnico de “33 El Musical”. Para ello, se ha contado con la participación de más de 40 empresas y alrededor de 300 trabajadores que han levantado el recinto desde cero. Para la nivelación del terreno, una superficie mayor que la que ocupa el Estadio Santiago Bernabéu, ha sido necesario sacar más de 6.000 m3 de tierra, lo equivalente a más de 360 camiones. Por otra parte, para la construcción del escenario y el revestimiento de la carpa se han precisado aproximadamente 1.500 m2 de madera, lo equivalente a tres canchas y media de baloncesto, y 2.000 m2 de tela negra.

Espacio 33 se compone de una carpa de bienvenida de 450 m2 que albergará la zona comercial, la carpa principal en la que se ubicará el teatro propiamente dicho y la denominada Ciudad de los actores que, en una superficie de 400 m2, acogerá los camerinos, sastrería, lavandería y oficinas, entre otros.

“33 El Musical” cuenta con un presupuesto de 4,5 millones de euros que en parte ha sido financiado en parte a través de crowdfunding. Es la primera vez que un musical se financia mediante esta modalidad de inversión alternativa.

En definitiva, un espectáculo a la altura de Broadway que promete ofrecer una experiencia única en un espacio grandioso. El 22 de noviembre, cuando se abra el telón, la historia de los musicales en España cambiará para siempre.

Las entradas ya están disponibles a través de www.33elmusical.es y de los principales puntos de venta.