Colegio Padres Trinitarios: Somos Familia

Sábado, 6 de octubre de 2018

La Familia Trinitaria en España acaba de constituir la Fundación Educativa Santísima Trinidad con el objetivo de unificar la gestión de sus centros educativos, promover la acción evangelizadora y garantizar la misión carismática que hasta ahora los ha caracterizado. Es una iniciativa que se suma a tantas otras que en la larga historia de esta familia carismática la han caracterizado en la Iglesia y en la sociedad como promotora de liberación y redención.

El sentido de familia, la comunión, la igualdad en la diferencia, y el amor circular, rasgos del carisma trinitario que compartimos las entidades fundadoras, se hacen visibles en la creación de la Fundación Educativa Santísima Trinidad (FEST) y se concretan en el estilo trinitario que impregna el modelo educativo que se ofrece, aportando a la sociedad actual y a la futura una estructura educativa abierta, no discriminatoria, que favorezca el acceso a la educación, a la cultura y a la formación a todos los niños y jóvenes, en especial a los que socialmente son más desfavorecidos, desde el respeto a la persona, y a toda persona, con una opción firme por dar una educación de calidad a quienes menos posibilidades tienen. Desde este convencimiento, la tarea educativa descubre las posibilidades inéditas en cada persona, forma a personas libres, con criterio propio, que apuestan por romper estructuras limitadoras y se implican en la transformación personal y de la sociedad; personas educadas en la pluralidad y el respeto, aceptando lo diverso como oportunidad para el propio crecimiento y para el desarrollo de nuestro mundo.

La Familia Trinitaria está formada por diferentes instituciones religiosas que tienen en común un mismo carisma basado en la inspiración de San Juan de Mata, fundador de la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos en el siglo XII. El carisma trinitario brota como un don de Dios para Iglesia y para el mundo, y se explicita en la redención y liberación de cautivos. A lo largo de los siglos, este carisma y su misión liberadora se han ido actualizando, adaptándose a los tiempos y lugares, y prolongándose en la historia, con la riqueza y aportaciones de nuevas fundaciones que la Iglesia ha ido agregando al proyecto original de San Juan de Mata.

La pedagogía trinitaria pone el acento en el amor y cuidado de los niños y jóvenes, promoviendo en todos los ámbitos su formación y confiando en sus posibilidades, cualesquiera que sean sus condiciones y circunstancias. Por eso pretende educar desde comunidades que aprenden en familia, formando personas de encuentro para convivir en sociedades plurales, interculturales, inclusivas y solidarias.

En el lema de este año queda perfectamente reflejado que este colegio es una segunda familia, un espacio para el encuentro, para las relas relacciones, para crecer juntos. Aunque a veces “nos encontramos con situaciones que no nos gustan, pero también con posibilidades nuevas… Somos una familia”.

“Hablar es algo normal, algo que hacemos todos los días. Más raro es sentarnos a hablar cara a cara, contarnos lo que nos pasa, hablar sin complejos. Si somos una familia, tenemos que poder dejar a un lado lo que nos diferencia y sentarnos a hablar; es muy importante que reconozcamos la parte de Dios que hay en la otra persona, que nos libremos de os prejuicios y las diferencias y caminemos juntos, hacia lo que de verdad nos une. Así, y solo así, nuestra familia será cada vez mayor.

Sabemos que no todo lo hacemos bien, que todos los que formamos el colegio, podríamos acercarnos a los otros, con mucho más respeto y confianza, reconociendo sus valores personales y no solo sus errores. Ser familia no significa ocultar nuestras debilidades, sino hacernos fuertes con ellas y hacerlo juntos”.

Si estas ideas y valores pueden valer para cualquier colegio, se hacen más necesarias cuando hablamos de un colegio de la familia trinitaria, porque su carisma en la Iglesia y en el mundo es ser parte de la familia trinitaria de Dios, “tenemos un espacio que llenar en esa familia, formada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el reto será hacer que nuestros colegios y comunidades educativas sean familia como lo es Dios, porque ser FEST no es otra cosa que ser familia”.

Oferta educativa

E. Infantil.

E. Primaria.

E. Secundaria.

Unidad de Apoyo a la integración.

Sección bilingüe (inglés).

Jornada continua.



Otros

Inteligencias múltiples.

Estimulación temprana.

Aprendizaje cooperativo.

Ajedrez en el aula.

Madrugadores y tardones.

Comedor

Actividades extraescolares

Deportes

Orientación

Plataforma digital