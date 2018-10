Jueves, 4 de octubre de 2018

Colegio Concertado Pizarrales, primer centro educativo con un desfibrilador

Después del impulso dado por la junta directiva de la AMPA ‘Granate”’de este centro y tras ser este el tercer año consecutivo que sus alumnos se forman y actualizan su formación en salvar vidas, tocaba ahora al profesorado.

Así pues, profesores ‘e alumnos’ -como dijo Alfonso X, El Sabio- , en consciente ayuntamiento, estamos aprendiendo a salvare corazones mediante las técnicas de RCP y uso del DES ( desfibrilador) .

No se trata de que, de repente, haya entrado al equipo docente vocación de cardiólogos pero, como esto es un Centro Educativo, quizá surjan, desfibrilando, vocaciones sanitarias. Habrá que seguir la pista a estos alumnos en el futuro.

Mientras tanto, dado que eso de salvar vidas no suele ser tarea de héroes, sino de equipos organizados y entrenados, en el colegio concertado Pizarrales, se ponen a ello, al orden y al entrenamiento.

Es bonito poder ayudar a alguien, pero es importante estar preparado y entrenado para poder responder de modo inmediato, con responsabilidad compartida, en equipo.

“Largo me lo fiáis, Sancho”, dijo Don Quijote, pensando quizá que el gordo escudero nunca tendría ocasión de usar desfibrilador en un caso real. No importa, para el Centro y, sobre todo, para los alumnos va a ser una magnífica ocasión para marcarse metas y soñar utopías a un plazo tan largo como una larga vida.

Pero las pretensiones de este centro no quedan sólo en el servicio, atención y cuidado de la comunidad educativa, sino que, con la adquisición de este desfibrilador y la formación de sus profesores, oficialmente acreditados, una vez más, este ‘cole’ se pone a la vanguardia de lo que un centro educativo, un centro formador de personas, debe ofrecer a la sociedad más cercana: su barrio, su ciudad.

Así pues queda constancia, de forma oficial, de que la ciudadanía dispone de un desfribilador, situado en este centro de la calle Granate, nº 7 ( pisos de Nicar), para el servicio de quien, por desgracia, lo pueda precisar, una apuesta e inicativa que desean sirva de ejemplo para otros centros, instituciones y lugares de concurrencia en general.