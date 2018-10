Jueves, 4 de octubre de 2018

El actor Enrique Arce presentará en Salamanca su primera novela ‘La grandeza de las cosas sin nombre’, que La Esfera de los Libros acaba de publicar, el próximo miércoles, 10 de octubre, a las 19.30 horas, en Librería Santos Ochoa (Gran Vía, 12).

El libro es «un viaje de transformación interior; un viaje iniciático…, tal vez el mío propio a través de un personaje y unas circunstancias inventados», en palabras del autor, conocido mundialmente por su personaje de Arturo Román en la exitosa serie de Netflix ‘La Casa de Papel’, la ficción de habla no inglesa más vista en la historia del canal norteamericano.

Sinopsis

Las cosas importantes de la vida no tienen nombre, son las que nos hacen sentir sin encontrar la palabra que se ajusta a ese momento, a ese instante que nos cambia la vida. ‘La grandeza de las cosas sin nombre’ habla de ellas, de emociones, del guion que no está escrito, del valor de hacer lo quieres y no lo que debes. De enfrentarte a ti mismo. De la conquista de tu propia vida.

Enrique Arce (Valencia, 1972) se estrena como escritor con una historia conmovedora, sorprendentemente sincera y escrita desde el corazón que nos hace reflexionar sobre el éxito y el fracaso, el amor y la muerte, el perdón y la amistad y, especialmente, sobre la influencia de la infancia en nuestras vidas.

«La grandeza de las cosas sin nombre habla de la ausencia del amor, las adicciones, el vacío y la soledad del éxito, los fuertes lazos de la amistad en la infancia, la alargada sombra de la figura paterna… Pero por encima de todo he querido hacer una profunda y sincera reflexión sobre la idea de rendirse, como una “bendición disfrazada de mendigo a la que uno acaba por reconocer entre la multitud”. Como consecuencia de esa rendición, en un momento no demasiado lejano en el tiempo, un momento difícil, paseando solo y abatido por una de las vastas veredas del parque de Hampstead en Londres, encontré el silencio, el recogimiento y la paz necesarios para escuchar la lejana voz de la creatividad, que me susurró en un instante: aquí estoy, ha llegado el momento de que me escribas, pues soy, al fin y al cabo, tu propia historia inacabada», explica Arce.

El autor

Tras cursar estudios de derecho, Enrique Arce se trasladó a Nueva York, donde residió durante cuatro años hasta completar su licenciatura en Arte Dramático por la prestigiosa American Academy of Dramatic Arts.

Durante sus más de dos décadas de trayectoria como actor ha participado en algunas de las series españolas más relevantes y en quince largometrajes de cine. En la actualidad vive entre Los Ángeles y Madrid.