Razones más frecuentes por las que se recurre a un préstamo rápido

Miércoles, 3 de octubre de 2018

Los motivos que conllevan a solicitar un préstamo rápido son múltiples, al fin y al cabo, el dinero se puede usar para infinidades de cosas, pero, ¿por qué la gente recurre a esta modalidad de préstamo en particular? No siempre son para gastarse en vanidad, en un deseo momentáneo o para darse unas pequeñas vacaciones. Los créditos rápidos 24 horas al día (pikalaina 24 7) en realidad son más utilizados para solventar una situación particular o específica, como en los casos que os voy a presentar a continuación:

EMERGENCIAS MÉDICAS: Cuando a alguien que no posee un seguro de salud se le presenta una emergencia médica, casi siempre significará un desembolso de dinero grande, dependiendo del tipo de tratamiento y atención que requiera. Todos estaremos de acuerdo con que es una razón de peso para tirar de estos préstamos y por eso es la causa más habitual. Ciertamente, el escenario ideal es contar con un seguro médico, a pesar de que sea costoso.

PAGOS MENSUALES: A diferencia de una emergencia médica, el pago de los servicios es constante y periódico. Es una deuda fija de la que nunca podremos escapar y en más de una ocasión es posible llegar al plazo de pago sin el dinero suficiente, por ejemplo, para cancelar el servicio de internet o telefonía. Tampoco podemos prescindir de ellos, por eso, es otro motivo muy frecuente para recurrir a los excelentes créditos rápidos que hoy en día están a la mano de cualquiera.

ÉPOCAS DEL AÑO FESTIVAS: La más significativa: navidad. La época favorita del año para muchos, un tiempo en el que todo el mundo quiere gastar y casi siempre cuando más gente al mismo tiempo tira de la tarjeta de crédito y de préstamos online. Los padres les compran juguetes a los hijos, familias se van de shopping para vestir ropa nueva y todos compran comida en abundancia para compartir, sin mencionar que los precios suben.

CANCELAR UNA DEUDA: ¿Un préstamo para salir de una deuda? Aunque suene redundante, esta alternativa es realmente frecuente y tomada en cuenta. El procedimiento es usar el dinero del nuevo préstamo para cancelar la deuda asumida con otro proveedor, el banco o la tarjeta de crédito. El propósito central y lógico es quedarse con la deuda cuyos intereses sean los más bajos.

NO MOLESTAR A UN AMIGO: La cantidad de dinero que se puede recibir de un tipo de préstamo como este no es demasiado alta, motivo por el cual muchos pensarán, ¿y por qué no acercársele a un familiar o amigo para así evitar los intereses? Para muchos esta no es una opción por la sencilla razón de no querer molestar y que esta situación incómoda suele ser el detonante de molestias e incomodidades entre ellos. Por lo tanto, vale más la amistad que los intereses.

Aunque muchos les dan usos más triviales e irrelevantes a estos préstamos, es cuestión de cada quién. Para otros significan una alternativa salvadora que puede ayudarlos en gran manera, como cuidar su reputación en el banco o salir de un apuro.