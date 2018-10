Mercado de divisas: 5 errores que debes evitar

Miércoles, 3 de octubre de 2018

Este mercado se mueven más de 5 billones de dólares, se convierte en una oportunidad de duplicar tu capital

El mercado de divisas o Forex es el epicentro de las operaciones cambiarias descentralizadas en todo el mundo. ¿Qué significa esto? Pues que en este mercado se mueven más de 5 billones de dólares. En otras palabras, se convierte en una oportunidad de duplicar tu capital.

Es por eso que en este artículo te hablaremos sobre 5 errores que debes evitar si quieres tener éxito en forex. Daremos consejos de bolsa principiantes, así que comienza a leer. Como dicen por ahí, el conocimiento es poder. ¡Empecemos!

1.Si eres novato dile no a promediar

Si no conoces mucho del mercado o no tienes conocimientos sobre todas las divisas del mundo, mejor no inventes. No solo sacrificarás dinero, sino también tu tiempo. Promediar hacia abajo te conducirá a una gran pérdida. En especial si la tendencia se mantiene por más tiempo del estipulado.

En caso de que al final, sí quieras promediar, lo más recomendable es que busques asesoría.

2.Guiarte por las noticias apenas salen a la luz

Muchos comerciantes saben cuáles son los eventos noticiosos que pueden mover al mundo. Pero, la mayor parte del tiempo no saben el cómo. Diga lo que diga una noticia con referencia a Forex, no actúes por impulsividad. Toma una posición antes de medir el alcance de un anuncio, puede poder en riesgo tus oportunidades.

Lo que debes hacer: Estudia la noticia con detenimiento y evalúa las reacciones del público.

3.¿Y cuándo la noticia parece tener éxito? Espera que la volatidad disminuya

Hay noticias con las operaciones de Forex que nos muestran una expectativa exitosa. Incluso, las reacciones de las personas son positivas ante estas y solo pensamos en invertir. Pero, si no cuentas con un plan sólido, tenemos que advertirte que estarás condenado al fracaso.

Espera un precio más estable. No te lances de buenas a primeras.

4. Arriesgar más del 1% de tu capital en operaciones de Forex

Aunque para algunos asumir un riesgo excesivo pueda generar algo de adrenalina, no lo recomendamos cuando se trata de dinero. Que inviertas todo tu capital no te garantiza el éxito. Al contrario, en general los que lo hacen a la larga terminan teniendo pérdidas.

No más del 1% del capital en una sola operación.

5. Expectativas poco realistas en el comercio de Forex

Lo primero que tienes que tener presente es que al mercado no le importa nuestros deseos. Crearte fantasías o expectativas poco realistas, solo haré que el golpe tras tu caída se sienta más fuerte. Como comerciante tienes que aceptar que el mercado puede estar:

*Entrecortado.

*Volátil.

*Con tendencias a corto, mediano y largo plazo.

*Formula un plan de negociación

Esta es la mejor manera de evitar ilusionarte con un plan poco realista. Si tu idea produce resultados constantes no la cambies. Con el apalancamiento de divisas una ganancia pequeña puede pasar a ser bastante grande. A medida que transcurra el tiempo, puede ir probando estrategias.

Conclusión

Como puedes ver hay cinco errores comunes cuando se trata del mercado de divisas. Si estás iniciando en esto o quieres iniciar, lo mejor será que evalúes cómo se mueve todo. Lo ideal es que tengas desarrollado un plan de negociación, antes de ponerte en marcha.

Entonces, en resumen:

Cuando se trata de promediar, los traders no deben agregar posiciones, sino vender perdedores rápidamente con una estrategia de salida planificada previamente.

*Lo operadores deben ver los anuncios y las noticias.

*Verificar que la volatilidad haya disminuido.

*Trata de evitar los riesgos. Busca invertir en aquello donde puedas recuperar más rápido dicha inversión.

Por último, pero no menos importante: maneja tus expectativas. Acepta lo que el mercado te da diariamente. Es más probable que consigas el éxito si conoces los errores que debes evitar.