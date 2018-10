El Soul. De dónde viene y a dónde va

La evolución de la música durante los últimos dos siglos nos ha dejado una enorme cantidad de estilos musicales derivados unos de otros. El soul no es una excepción, si recordamos las primeras canciones de blues, le incorporamos coros góspel, doo- wop y rhythm & blues e incorporamos letras pop, nos encontramos con un género originario de Estados Unidos que encuentra el camino hacia el funky.

Como ocurría con el blues, y como derivado de él, nos encontramos como principales características sus preguntas y respuestas entre solista y coro, además de la utilización del motivo como forma de conectar los fraseos.

El soul y el blues han logrado combinarse a la perfección a lo largo de la historia y Ray Charles, conocido como el Padre del Soul, incorporó instrumentaciones y ritmos más ricos, con mucho swing, haciéndose extensivo que "I Got A Woman" (1954, Atlantic Records) de Ray Charles es el primer tema soul de la historia. Le siguieron la estela Otis Redding o James Brown, los que hicieron temas que se podían bailar en cualquier pista de baile.

Aretha Franklin, conocida como la Reina del Soul, vislumbra en sus canciones la fusión del Gospell, enriqueciendo así el nuevo soul, acercándolo al Rhythm & Blues y al Pop.

En el 67 llegó la revolución del género con artistas como Gladys Knight & The Pips, The Temptations, Stevie Wonder o Marvin Gaye y en el 68, debido a la muerte de Marthin Luther King, algunos artistas como James Brown y Sly & The Family Stone endurecen el estilo y le dan un nuevo sentido al soul: Llega el Funk. Bajos marcados y riffs de guitarra con efectos wah wah.

Durante los años 70, la música disco invade la música soul y empieza la lucha de la música comercial al llegar la misma música a todos los locales del mundo.

En los 80 la música disco comienza su declive y el soul encuentra la forma de resurgir con el retro soul y el Quiet Storm, generándose nuevas fusiones con ritmos Urban, Disco y Hip Hop, dándole casi todo el protagonismo a artistas como Michael Jackson, que ya había indagado bien en el soul con sus hermanos en The Jackson 5.

Todo esto se renovó en los 90 y el Urban derivó en el RnB como concepto contemporáneo, dando un giro a finales de década hacia el Hip Hop Soul y más recientemente hacia el Neo Soul que todos conocemos gracias a artistas como Amy Winehouse o Adele, por ejemplo.

Así es como desde finales de los 50, y a raíz de un sector de la sociedad que vivía en condiciones de exclusión social, se genera un estilo musical que es, en sí, una forma de vivir con letras que hablan de amor, crítica social y protesta, y que ha sido determinante para la evolución de la música hasta nuestros días.