La Guardia Civil identifica 265 perros en Salamanca y formula 82 denuncias

Carecer de cartilla con vacunaciones (6), Carecer de identificación mediante microchip (7), No inscribir a un animal de raza canina en el censo del ayuntamiento (2), Mantener a un animal en malas condiciones higiénico-sanitarias (1), Tenencia en vía pública de animal potencialmente peligroso sin bozal (2), Tenencia en vía pública de animal potencialmente peligroso sin bozal ni cadena (1), Tenencia en vía pública de animal potencialmente peligroso sin licencia (6), Tenencia en vía pública de animal potencialmente peligroso sin seguro (4), Tenencia en vía pública de animal potencialmente peligroso sin identificar mediante microchip (1), Tenencia en vía pública de animal potencialmente peligroso sin inscribir en el registro municipal (3), La negativa a suministrar datos o facilitar la información requerida a los agentes actuantes (1) , Carecer de vacunaciones antirrábicas y desparasitación (1), Abandono en vía pública de animal muerto (1), No cumplimentar el registro de altas y bajas careciendo de libro de registro en una explotación ganadera (1), Tenencia de perros careciendo de identificación y vacunación (2), Infracción por dejar sueltos o en condiciones de causar daños, animales feroces o dañinos por mordedura de perro (1), Tenencia de perro en zona no habilitada (1), Dejar animales sin custodia en vía de comunicación (1)

Perros sin control ni custodia (5), Carecer cartilla sanitaria (2), No realizar cambio titularidad perro (2), Perros P.P.sin bozal en vía pública (3), Perro P.P. sin licencia (1), Infracciones normativa animales P.P. (5), Infracciones normativa animales compañía (8), Carecer censo y registro ayuntamiento (14), Mantener animales interior vehiculo sin temperatura adecuada (2), No dar de baja perro fallecido (1), Carecer vacunaciones en vigor (16), Carecer microchip (3), Carecer perros tarjeta Siacyl (1), Carecer placa identificativa (2), No denunciar y dar cuenta Autoridad en cinco días muerte de dos perros (1), Hallazgo cebos envenenados (1)

Carecer de chip (8), Carecer núcleo zoológico (2), Carecer licencia (1), No identificación (1), No vacunas (10), No Censo (6), Carecer desparasitación (7), No custodia (4), No adoptar medidas para la aireación y temperatura adecuadas dentro de vehículo (1), Mantener animales en instalaciones inadecuadas (3), Abandono animal (1), No control animal (1), Animales potencialmente peligrosos (6)

ZAMORA

177

27

90