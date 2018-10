C’s acusa a IU y PP  de obstaculizar el traslado del mercadillo, mientras los populares apuestan por no estropear más la zona deportiva

Lunes, 1 de octubre de 2018

Ciudadanos y Partido Popular emitieron en la tarde del lunes sendas notas de prensa después de que en la Comisión de Obras celebrada a última hora de la mañana no fuese aprobada la propuesta de Ciudadanos de llevar el mercadillo sabatino a las pistas de atletismo del barrio de El Puente. Ciudadanos y PSOE votaron a favor, mientras que IU y PP votaron en contra.

Según explica el PP, entre las razones que les han llevado a votar en contra está que llevar allí el mercadillo “supone destruir la actual pista de atletismo”, y ellos no pueden avalar eso “sin que lleve aparejado mejoras deportivas para el Arrabal del Puente” y “sin saber qué solución se le va a dar al atletismo en esta ciudad”. En torno a lo primero, señalan que “Ciudadanos y PSOE demuestran muy poca consideración y empatía por esa zona”, mientras que en torno al atletismo, una nueva pista sería “inviable en la presente legislatura”.

Para Ciudadanos, tanto PP como IU han “obstaculizado” la propuesta de ubicación del mercadillo en las pistas de atletismo, recordando que hace meses todos los grupos apoyaron que se buscase un nuevo emplazamiento a través de una votación popular en la cual salió ganadora la opción de las pistas de atletismo.

En su nota, el PP expone que ellos apoyaron esta consulta, pero proponiendo que hubiera una 3ª opción libre, algo que no se aceptó. Asimismo indican que no se han opuesto a la apertura del debate, ya que reconocen el “hartazgo” de algunos vecinos actuales del mercadillo, pero creen que cualquier cambio “debe realizarse si es a mejor, contando con un mínimo de consenso popular”, que en este caso “no se ha dado”. En este sentido, señalan que no se habló previamente con los vecinos de las zonas que se han ido poniendo encima de la mesa, y que el resultado de la consulta popular es “un fracaso y no orientativo”, en contra de la opinión de la delegada de Comercio, Soraya Mangas.

Según Joaquín Pellicer, el traslado del mercadillo a las pistas de atletismo supondría la regularización de la situación actual de deuda de los puestos (que supera los 28.000€), “pondría en valor una zona de Ciudad Rodrigo olvidada, acabaríamos con los problemas de recogida de residuos y basura –ya que las pistas son un recinto cerrado- y, encima, se daría uso a unas instalaciones prácticamente abandonadas”.

Para el PP, Ciudadanos “quiere trasladar la idea de que con el cambio de ubicación desaparecen los problemas, pero no es cierto”, ya que según ellos “nada dicen sobre cómo solucionar la suciedad y otros problemas” (los populares creen que deberían ponerse controles de acceso para frenar la deuda además de establecer “un diálogo con las partes implicadas para solucionar estos problemas”).

Sin embargo, Ciudadanos cree que PP e IU “no han sabido ver estas ventajas ni han querido poner fin a un conflicto que afecta a todos los mirobrigenses”, considerando que “entorpecen el trabajo constructivo frente a su incapacidad para ofrecer alternativas viables”.

Respecto a este asunto, el PP apunta por un lado que “tampoco lo ha hecho Izquierda Unida” (“si alguna impresión ha vertido ha sido con la boca chica”), y que en todo caso “la propuesta del cambio ha sido iniciativa de Ciudadanos, que lo llevaba en su programa electoral”, por lo que “el proponente es el que debe proporcionar soluciones”.

Desde su punto de vista, “Ciudadanos con sus bandazos demuestra que no tiene soluciones y quiere que el PP le resuelva el embolado en el que ellos solos se han metido por hacer las cosas mal”. Asimismo indican que “el PP en este tema del mercadillo se dedica a votar, que es su misión, no a gobernar, pues Ciudadanos quiso que el PP no gobernáramos”. Y se preguntan si Ciudadanos y PSOE respetarán la votación de la Comisión de Obras o sino atenderán el dictamen.

Para los populares, con el “culebrón” del mercadillo “se constata la grave crisis que hay en el seno del tripartito, con un Ciudadanos dando tumbos, un PSOE que lo apoya para seguir manteniendo la Alcaldía a todo precio y frente a cualquier despropósito y una Izquierda Unida cada vez con posiciones más enfrentadas con sus socios”. En torno al PSOE, resaltan que el exalcalde socialista Miguel Cid ha criticado el traslado a las pistas de atletismo.