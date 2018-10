El 3º Día | 1 Octubre | El pendiente que costó un debut

Lunes, 1 de octubre de 2018

Un vistazo a algunas historias complementarias del fin de semana deportivo, con mucho protagonismo para los árbitros

Como ha contado Laia Palau, la gran capitana de la Selección Española de Baloncesto Femenino que el domingo se colgó el bronce en el Mundial, la Selección ha saltado a la pista durante sus partidos al ritmo de este clásico de Ska-P.

[MOMENTOS FdS]

- Los insaciables : El Infantil del Santa Marta B ganó al Ciudad Rodrigo en la mañana del sábado por un resultado final de 1-9, que no sabemos si fue ‘suficiente’ para algunos padres del equipo visitante. Resulta que con 1-6 ó 1-7 en el marcador, un padre del Santa Marta dijo a lo suyos desde la grada: “¡vamos a presionar el saque!” [de centro del campo del Ciudad Rodrigo]. Un poco después, también se oyó desde la grada (no sé si sería la misma persona): “vamos, no os relajéis”, a lo que un jugador del propio Santa Marta dijo: “si ya no podemos...”. Todo ello, recordemos, en la PRIMERA jornada de Liga. Para darles de comer aparte.

- ‘Poca mano’ : El árbitro de los encuentros Infantil y Cadete de la mañana del sábado en los Campos de Toñete era de los habladores, de una forma ‘peculiar’. En el partido de infantiles, un jugador del Santa Marta protestó al árbitro una posible mano de un jugador del Ciudad Rodrigo. El árbitro reconoció que “es mano, pero poco”. Más adelante, un jugador local le dio por detrás en una lucha por el balón al jugador con el dorsal 15 del Santa Marta, levantándose éste un poco enfadado. El colegiado ‘puso paz’: “ha sido sin querer 15, te ha dado y ni te ha visto”. Por otro lado, en otro momento dado, ante una queja mirobrigense, dijo que “todos hemos jugado a esto, eh”.

- Efímero debut : Todo aquel que vea el acta del partido de cadetes entre Santa Marta B y Ciudad Rodrigo, y se fije en la madrugadora sustitución de Andrés, en el minuto 8, pensará posiblemente en que éste jugador sufrió alguna lesión o se resintió de alguna previa. Sin embargo, el motivo de su tempranero cambio lo tuvo un ‘simple’ pendiente, que hizo que el debut de Andrés en el fútbol durase apenas un minuto.

El caso es que el jugador salió al campo con un pendiente puesto en la oreja, pero con una protección. Sin embargo, cuando se debía haber jugado un minuto o así, el árbitro se fijó en la protección y le dijo que no podía continuar jugando con él. Andrés salió del campo y se fue al vestuario para quitárselo y volver al campo... pero el pendiente se resistió a salir de la oreja. Pese a que fueron dos personas diferentes a ayudarle a intentar sacarlo, no hubo manera, y tras casi 10 minutos de batalla, el Ciudad Rodrigo acabó por introducir a otro jugador en el campo.

- Las pulseras : Andrés no fue el único que tuvo que salirse del campo por llevar objetos en el cuerpo. También lo hizo Luis Criado, que al poco de entrar desde el banquillo, el árbitro le mandó que se quitase una pulsera. Ésta se resistió a salir un poco, pero con ayuda se la pudo quitar y volver al campo. Lo ‘curioso’ es que al menos un jugador del Ciudad Rodrigo jugó todo el partido con una pulsera, otro que entró desde el banquillo también, y un jugador visitante suplente, lo mismo, sin que el árbitro les dijese nada.

- Mejor avisar antes : Durante la segunda parte de ese partido de cadetes, el árbitro decidió hacer un ‘cooling break’ para que los jugadores se refrescasen ante el calor que hacía. El problema fue que no había avisado de que lo iba a hacer, y como en la primera parte no hubo, en el banquillo del Ciudad Rodrigo ‘no había’ agua. Por lo que algunos jugadores optaron por salir corriendo al vestuario para echar un trago.

- 5x5 : El Cadete del Santa Marta decidió hacer todos sus cambios en el encuentro frente al Ciudad Rodrigo de golpe. 5x5.

- No me falta ni me sobra nadie : Como se puede ver, hoy esta sección gira en torno a los árbitros. El que hubo por la tarde en el partido del Juvenil del Ciudad Rodrigo frente al Capuchinos no fue tan ‘protagonista’ como el de la mañana, pero dejó una imagen curiosa, cuando se puso a contar, dedo en alto, el número de jugadores con los que saltó el Ciudad Rodrigo al campo en la segunda parte. Ni le faltaba ni le sobraba nadie.

[LOS EMIGRANTES]

Como se puede ver en la imagen adjunta, este fin de semana han ganado todos los ‘emigrantes’. Como dijimos el primer día, si alguien echa en falta a alguien en este listado, que lo diga a través de alguna de nuestras redes sociales. El vídeo que acompaña esta información es el gol que dio la victoria al Coria de Javi Delgado.

