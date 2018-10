Los agricultores pueden recibir el 70% de las ayudas de la PAC a mediados de octubre 

Lunes, 1 de octubre de 2018

Las comunidades decidirán si afrontan el pago en estas fechas o lo aplazan en función de su disponibilidad económica

Bruselas ya ha dado el visto bueno para que las comunidades autónomas puedan comenzar a pagar el adelanto del 70% de las ayudas de pagos directos y del pago verde de la PAC a mediados de octubre, según han confirmado fuentes de varias CCAA y organizaciones agrarias, informa http://www.agroinformacion.com

A partir de ahora, serán las propias comunidades las que deban decidir si afrontan estos pagos en estas fechas o lo van aplazando en función de su disponibilidad económica y de si tienen o no realizados todos los controles de la PAC en sus regiones, por lo que en algunas comunidades los pagos podrían retrasarse.

Hasta ahora la Comisión Europea solo había confirmado que se autorizaba el adelanto de estos pagos en los países del norte y del centro de Europa que han sufrido una sequía y posteriores incidencias climatológicas, pero no había confirmado oficialmente si España se podría sumar a estos pagos con el 70% o si debería limitarlos al 50%, que es lo que se especifica en las normas europeas.

La duda que existía se centraba en que este año no ha habido oficialmente sequía en España y se desconocía si desde la CE se abriría la puerta o no a estos pagos del adelanto del 70%. Todos los países europeos tuvieron de plazo hasta el 31 de agosto para actualizar sus informaciones sobre el impacto de la sequía, pero desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no se había informado nada sobre si se había solicitado poder incluirse en esta medida.

Ahora, por mediación de las propias comunidades, ya se conoce que el adelanto de estos pagos se podrán hacer efectivo desde mediados de octubre, una medida que ayudaría sensiblemente a las economías de agricultores y ganaderos españoles, que si bien no han tenido que sufrir en 2018 los efectos de la sequía sí han vivido una crisis de precios que ha afectado seriamente a la rentabilidad y viabilidad de miles de explotaciones.

Cabe recordar que en algunas comunidades, como es el caso de Murcia, este adelanto puede llegar algún beneficio añadido, ya que once entidades financieras han firmado una adenda que va a formalizar los préstamos preferenciales para el anticipo de ayudas en el marco de la PAC y que va a permitir que los agricultores y ganaderos de esta región que soliciten el adelanto de las ayudas tengan una rebaja en el interés del 2,5 al 2,25 por ciento.