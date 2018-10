Los ‘yayogaitas’ reclaman pensiones dignas “gobierne quien gobierne”

Lunes, 1 de octubre de 2018

La plataforma exige que el Gobierne las actualice de acuerdo al IPC real “y no mediante preacuerdos engañosos”

‘Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden’ ha sido el lema elegido por los ‘yayogaitas’ para salir de nuevo a la calle. A la convocatoria de la Plaza Mayor de este lunes le seguirán las anunciadas todos los lunes, a las 12.00 horas, en el ágora, en defensa del sistema público de pensiones.

Marisa Salgado, de la plataforma de de ‘yayogaitas’ recordó que desde el pasado mes de enero salen a la calle para luchar por las pensiones públicas y, en este momento, una de sus principales reivindicaciones es que el Gobierno actualice las pensiones de acuerdo “a un IPC real”. Salgado califica de “engaño” el principio de acuerdo al que han llegado los diferentes grupos políticos “con distintas interpretaciones de la letra pequeña de ese preacuerdo”. Para esta integrante de la plataforma, hasta el momento, a los pensionistas no solo no le han subido el IPC real “además nuestra pensión no se ha revalorizado hasta este año que, por un acuerdo político interesado, aceptaron la subida del 1,6”.

La actualización de las pensiones al IPC real es solo una de las muchas reivindicaciones de un colectivo que insiste en que no solo lucha por sus pensiones “también por las de las generaciones que nos siguen, teniendo en cuenta el actual panorama laboral”, explica Marcos Marina, integrante de la plataforma ‘yayogaitas’.

Sobre las posibilidades de avanzar en sus peticiones con el actual Gobierno de Pedro Sánchez, Marina asegura que las esperanzas se tienen “con unos más y con otros menos” pero remarca que lo avanzado en la sociedad en las últimas décadas “ha sido a base de organizarse y luchar y ahí seguimos”.